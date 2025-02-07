Токаев обратился к банкам с призывом помочь казахстанцам выбраться из долговой ямы

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с бизнес-сообществом. В ходе встречи глава государства обратил внимание на проблемы заемщиков, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Он отметил, что несмотря на ужесточение регуляторных мер, в стране по-прежнему быстро растет объем потребительского кредитования. В прошлом году данный показатель увеличился на 33%, а число проблемных заемщиков превысило 1,5 млн человек.

"Нужно помочь нашим гражданам выбраться из долговой ямы. Это важный политический вопрос. Одновременно мы должны укреплять систему финансового образования, особенно среди подрастающего поколения. В этой связи банкам следует усилить работу по рефинансированию проблемных займов, не допускать роста их количества. Особое внимание нужно уделить кредитам, оформленным на граждан в результате мошеннических схем", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, что глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями отечественного бизнеса, где обсудил с ними, в том числе, вопросы повышения НДС. Он поручил правительству дополнительно проработать вопрос по ставке НДС.

Еще Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан вступил в эпоху новых смыслов, новых точек зрения и новых подходов к решению ключевых задач современности, а также в эпоху ухода в прошлое устоявшихся стереотипов. Поэтому стране предстоит тотально перестроиться и адаптироваться к новым реалиям.

Также президент высказался об использовании средств ЕНПФ и Нацфонда.

Поимо этого глава государства высказался об экономической ситуации в стране - он отметил, что финансовая устойчивость страны подтверждается высокими кредитными рейтингами со стабильным прогнозом от ведущих рейтинговых агентств.