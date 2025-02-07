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"Предстоит адаптироваться к новым реалиям": о чем говорил Токаев на встрече с бизнесменами

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Касым-Жомарт Токаев на встрече с отечественными бизнесменами
Касым-Жомарт Токаев на встрече с отечественными бизнесменами. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился сегодня с представителями бизнеса и определил приоритеты развития экономики страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Встреча с бизнесом-сообществом Казахстана прошла под знаком единения государства с теми, кто развивает экономику.

"Стратегическая задача, сформулированная президентом, - это укрепление экономики с целью сохранения и усиления лидирующей роли нашей страны в регионе. Глава государства считает, что данная задача должна стать важнейшим элементом национальной идеи", - отмечается в сообщении Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан вступил в эпоху новых смыслов, новых точек зрения и новых подходов к решению ключевых задач современности, а также в эпоху ухода в прошлое устоявшихся стереотипов. Поэтому стране предстоит тотально перестроиться и адаптироваться к новым реалиям.

Президент полагает, что от решения этого вопроса зависит благополучие государства и, прежде всего, подрастающего поколения. По его словам, приоритетами развития экономики должны стать крупные инфраструктурные и промышленные проекты, цифровизация и искусственный интеллект, развитие транспорта и логистики. При этом помощь малому и среднему бизнесу будет постоянно находиться в фокусе внимания правительства.

Напомним, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями отечественного бизнеса, где обсудил с ними, в том числе, вопросы повышения НДС.

Президент указал на то, что предлагаемая ставка НДС завышена и поручил правительству совместно с экспертным сообществом проработать вопрос по ставке НДС.

Она, по словам Токаева, должна быть дифференцированная, которая, при этом, "обеспечит благоприятные условия бизнесу, а с другой - позволит навести порядок в налоговой сфере и обеспечит рост поступлений в бюджет".

В ходе выступления он также высказался об экономической ситуации в стране, не обойдя стороной и использование средств ЕНПФ и Нацфонда.

Кроме этого, Токаев отметил важность цифровизации взаимоотношений между государством и бизнесом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2218865-tokaev-vstretilsya-s-predstavitelyami-biznesa/