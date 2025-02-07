"Нет смысла посыпать голову пеплом": Токаев об экономике Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями бизнеса - президент высказался об экономической ситуации в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Он отметил, что финансовая устойчивость страны подтверждается высокими кредитными рейтингами со стабильным прогнозом от ведущих рейтинговых агентств.

"Я согласен с мнением, что ситуация в экономике не такая уж плачевная, как описывают ее некоторые так называемые "эксперты". Нет смысла посыпать голову пеплом. Но расслабляться ни в коем случае тоже нельзя. Да, экономика растет, 4,8 процента. Я говорил на заседании Правительства, что это недостаточно для Казахстана. Правительству следует искать новые точки роста. Здесь, конечно же, роль бизнес-сообщества довольно большая. Международные финансовые организации оценивают уровень государственного долга как "невысокий", отмечая его управляемость. Проводимая политика управления долгом будет осуществляться в строгом соответствии с установленными финансовыми ограничениями. За счет повышения уровня доходов ожидается снижение дефицита бюджета, что позволит ограничить увеличение объемов государственного заимствования. Это создаст дополнительные возможности для обеспечения долгосрочного экономического роста", – сказал президент.

Напомним, что глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями отечественного бизнеса, где обсудил с ними, в том числе, вопросы повышения НДС. Он поручил правительству дополнительно проработать вопрос по ставке НДС.

Еще Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан вступил в эпоху новых смыслов, новых точек зрения и новых подходов к решению ключевых задач современности, а также в эпоху ухода в прошлое устоявшихся стереотипов. Поэтому стране предстоит тотально перестроиться и адаптироваться к новым реалиям.

Также президент высказался об использовании средств ЕНПФ и Нацфонда.