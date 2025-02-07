"А для чего мы создавали Фонд?": Токаев высказался об использовании денег ЕНПФ и Нацфонда

Во время встречи с предпринимателями Казахстана президент страны Касым-Жомарт Токаев высказался об использовании средств ЕНПФ и Нацфонда, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что правительство выступило с инициативой вовлечения банковской ликвидности за счет субсидирования ставок по кредитам. По его словам, финансовому сектору предстоит активнее подключаться к решению этой задачи.

"Правительство проработает создание гарантийного фонда. Будут задействованы "длинные" деньги Единого накопительного пенсионного фонда. Этого недостаточно, нужны другие конкретные предложения для стимулирования роста кредитования реального сектора.

Я уже на заседании правительства сказал, что Национальный фонд - часть нашей экономики. Некоторые обозреватели, общественные деятели говорят о том, что правительство слишком часто и много заимствует средств из Национального фонда. Это происходит в силу сложившихся обстоятельств. Но я не вижу причин для того, чтобы бить в колокола, дескать, произошла какая-то кризисная ситуация. А для чего мы создавали Фонд?

Другое дело, что средства Фонда не должны использоваться на цели, которые не подкреплены задачами государственной важности. Поэтому повторяюсь: банки должны активнее вкладывать средства в развитие экономики, идти навстречу бизнесу", - сказал президент.

Напомним, Токаев провел встречу с представителями отечественного бизнеса, где обсудил с ними, в том числе, вопросы повышения НДС. Президент указал на то, что предлагаемая ставка НДС завышена и поручил правительству совместно с экспертным сообществом проработать вопрос по ставке НДС.

Она, по словам Токаева, должна быть дифференцированная, которая, при этом, "обеспечит благоприятные условия бизнесу, а с другой - позволит навести порядок в налоговой сфере и обеспечит рост поступлений в бюджет".

Президент также высказался об экономике Казахстана и определил приоритеты развития экономики страны. Кроме этого, Токаев отметил важность цифровизации взаимоотношений между государством и бизнесом.

Помимо этого, Токаев высказал свое видение перспектив развития агропромышленного комплекса.