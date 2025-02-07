Токаев обратился к казахстанским бизнесменам

Касым-Жомарт Токаев на встрече с бизнесменами отметил важность цифровизации взаимоотношений между государством и бизнесом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По словам президента, для бизнеса это эффективный и быстрый способ повышения конкурентоспособности на рынке, а для государства - важный шаг в устранении излишней бюрократии, нивелировании коррупционных рисков и повышении общей эффективности.

Подводя итоги, глава государства еще раз поблагодарил всех предпринимателей, оказавших финансовую помощь в ходе преодоления последствий прошлогодних паводков.

Кроме того, Токаев выразил признательность бизнесу за взносы в фонд "Қазақстан халқына", которые идут на решение насущных социальных задач, прежде всего, в здравоохранении и образовании.

Президент акцентировал внимание на том, что сегодня состоялся открытый и плодотворный диалог и отметил, что "государство всегда будет поддерживать добросовестных предпринимателей, которые вкладывают средства в производство, создают постоянные рабочие места".

"Я всех вас лично знаю. Вижу, что за последние три года взаимодействие и взаимопонимание между государством и бизнесом заметно укрепилось. Ценю вашу патриотическую позицию, желание принести пользу государству.

Мы все вступили на путь реформ. То, что делается в стране в политической, социально-экономической сферах, не имеет прецедентов в нашем регионе. Эти реформы были бы невозможны без поддержки народа. Хочу особо отметить, что бизнес-сообщество в основном поддержало нашу стратегию, направленную на укрепление экономического потенциала Казахстана.

Стою на принципиальной позиции - государство в лице правительства и правоохранительных органов ни в коем случае не должно препятствовать законной деятельности предпринимателей", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Отмечается, что в ходе встречи с докладами выступили заместитель премьер-министра- министр национальной экономики Серик Жумангарин, президент ТОО "Группа компаний Resmi", АО "RG Brands" Кайрат Мажибаев, председатель совета директоров ТОО "Казахмыс Холдинг" Эдуард Огай, главный исполнительный директор InDrive Арсен Томский, генеральный директор ТОО AUDACIA Express Бакытбек Кадиров, председатель правления АО "Народный Банк Казахстана" Умут Шаяхметова, председатель совета директоров холдинга BI-Group Айдын Рахимбаев, совладелец компании "Karazhal Operating", председатель президиума Национальной конфедерации работодателей Paryz Жумабек Жаныкулов, директор ТОО "Евразия инвест" Иван Георгиади, генеральный директор ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" Сергей Барон, председатель президиума НПП "Атамекен" Раимбек Баталов.

Своими мнениями также поделились председатель правления Freedom Holding Corp Тимур Турлов, президент ЦАРКА Олжас Сатиев, директор ТОО "ЭлтексАлатау" Нурлан Жанибеков, член наблюдательного совета ТОО "Aq Niet Group" Нуржан Ниязалиев, председатель Ассоциации предприятий оборонно-промышленного комплекса Казахстана Айбек Барысов.

Напомним, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями отечественного бизнеса, где обсудил с ними, в том числе, вопросы повышения НДС.

Президент указал на то, что предлагаемая ставка НДС завышена и поручил правительству совместно с экспертным сообществом проработать вопрос по ставке НДС.

Она, по словам Токаева, должна быть дифференцированная, которая, при этом, "обеспечит благоприятные условия бизнесу, а с другой - позволит навести порядок в налоговой сфере и обеспечит рост поступлений в бюджет".

В ходе выступления он также высказался об экономической ситуации в стране, не обойдя стороной и использование средств ЕНПФ и Нацфонда.

Кроме этого, Токаев, говоря о развитии казахстанской экономики, заявил о том, что стране предстоит тотально перестроиться и адаптироваться к новым реалиям. В том числе - и отечественным бизнесменам.