"Я в шоке": депутат заявил о хищении денег, выделенных на посадку миллионов деревьев в Казахстане

На презентации поправок в экологическое законодательство в мажилисе депутат Бакытжан Базарбек заявил о хищениях бюджета, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Бакытжан Базарбек заявил, что в Казахстане происходит хищение миллиардов, выделенных на посадку деревьев.

"У меня статистика, которую представили все акиматы областей, где факты хищения бюджетных средств на лицо. Под видом лесоразведения происходит хищение миллиардов. В 2020 году по поручению президента для лесоразведения на землях лесного фонда планировалось посадить 2 млрд деревьев, а на землях населенных пунктов - 15 млн деревьев.

Я специально решил проверить, где эти 2 млрд деревьев, и где эти 15 млн деревьев, которые должны были посадить. У меня есть ответы от всех акиматов. Я в шоке, там мы не добираем и 3 млн деревьев вместо 15 млн. О миллиардах деревьев я вообще не говорю", - возмутился Базарбек.

По его данным, в Мангистауской области в 2021 году вместе 556 тыс. деревьев посадили около 20 тыс., в 2022 году вместо 167 тыс. посадили 21 тыс. саженцев. В ВКО, как сообщил депутат, в 2021 году вместо 127 тыс. высадили только 85 тыс. деревьев.

"И вот так каждая область. Где-то 30, где-то 50, где-то 150 тыс. деревьев недостаток. У меня вопрос. Кто-то контролирует это, или вы просто выделяете деньги? Там были выделены огромные бюджетные средства на посадку этих деревьев.

По этим фактам не было возбуждено ни одного уголовного дела, никто не привлечен к ответственности", - добавил депутат Базарбек.

В Минэкологии депутату предложили подготовить письменный ответ на его статистику, а также причины, почему не возбуждались уголовные дела.

"Что касается проведения посадочного материала и 2 млрд деревьев: эти работы выполняются. По ходу анализа мы выявляем в некоторых регионах расхождения со статистическими данными, мы эту полную развернутую информацию готовы вам предоставить в ближайшие дни", - заявил вице-министр экологии Жомарт Алиев.

Депутат Базарбек добавил, что вместе с Минэкологии предлагает проверить регионы, где средства на посадку выделялись, но по факту деревьев там не оказалось - это Жетісу, Абай, Актюбинская, Акмолинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистанская и Туркестанская области.