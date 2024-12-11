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Высадка деревьев зимой удивила жителей Актау

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Высадка деревьев в Актау
Высадка деревьев в Актау. Фото: lada.kz

Вчера, 10 декабря, жители Актау сняли на фото, как озеленители высаживают саженцы в городе. Горожан это удивило, а в компании, занимающейся озеленением, разъяснили ситуацию, передает Lada.kz.

Жители города обеспокоены, что растения не смогут прижиться в зимние морозы и погибнут от холода.

Руководитель ТОО "Green City Aktau" Айбек Ерболеков заявил, что самое лучшее время для высаживания (пересадки) любых саженцев — это период их биологического покоя.

"Растения необходимо высаживать поздней осенью, во время активного листопада или сразу после его завершения. В этот период обеспечивается отличная приживаемость. Саженцы высаживаются с уже сформированной корневой системой в контейнерах.

После посадки, когда рост надземной части прекращается, продолжается формирование молодых корней до тех пор, пока температура почвы не опустится до +4 градусов. Это дает растению возможность полностью адаптироваться к новому месту", — пояснил Айбек Ерболеков.

Он подчеркнул, что главным преимуществом высадки деревьев в данный период является ранняя вегетация.

"Растения начнут расти на 2-3 недели раньше, активно развиваясь. Как только сойдет снег, растения уже будут пробуждаться", - добавил Ерболеков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2198727-vysadka-derevev-zimoy-udivila-zhiteley-aktau/

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