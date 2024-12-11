Высадка деревьев зимой удивила жителей Актау
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Вчера, 10 декабря, жители Актау сняли на фото, как озеленители высаживают саженцы в городе. Горожан это удивило, а в компании, занимающейся озеленением, разъяснили ситуацию, передает Lada.kz.
Жители города обеспокоены, что растения не смогут прижиться в зимние морозы и погибнут от холода.
Руководитель ТОО "Green City Aktau" Айбек Ерболеков заявил, что самое лучшее время для высаживания (пересадки) любых саженцев — это период их биологического покоя.
"Растения необходимо высаживать поздней осенью, во время активного листопада или сразу после его завершения. В этот период обеспечивается отличная приживаемость. Саженцы высаживаются с уже сформированной корневой системой в контейнерах.
После посадки, когда рост надземной части прекращается, продолжается формирование молодых корней до тех пор, пока температура почвы не опустится до +4 градусов. Это дает растению возможность полностью адаптироваться к новому месту", — пояснил Айбек Ерболеков.
Он подчеркнул, что главным преимуществом высадки деревьев в данный период является ранняя вегетация.
"Растения начнут расти на 2-3 недели раньше, активно развиваясь. Как только сойдет снег, растения уже будут пробуждаться", - добавил Ерболеков.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2198727-vysadka-derevev-zimoy-udivila-zhiteley-aktau/