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Аким Караганды сообщил, сколько посаженных деревьев не прижилось

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Саженцы в Караганде
Саженцы в Караганде. Фото: ekaraganda.kz

В Караганде впервые за долгое время начали уделять внимание не только посадке деревьев, но и их приживаемости. Аким города Мейрам Кожухов рассказал о результатах проведенной работы, передает ekaraganda.kz.

В этом году в Караганде активно занимались посадкой деревьев. Сначала посадка проводилась во время весенних субботников, затем продолжалась в течение всего лета при благоустройстве различных территорий.

Озеленение проспекта Бухар жырау запомнилось высадкой деревьев вдоль дороги, созданием газонов и посадкой елей на одной из главных площадей города. Глава города обещал, что уход за посаженными деревьями будет обеспечен.

"По озеленению города в этом году была проведена масштабная работа. Высажено около 20 тысяч деревьев вдоль автомобильных дорог и 1,5 миллиона однолетних цветов в парках и скверах.

Деревьев сажали много, но наша цель была не в количестве посадки, а в том, сколько из них приживется.

В течение лета за каждой локацией закреплялись организации, которые регулярно проводили полив. В жаркую погоду полив осуществлялся ежедневно.

За лето не прижилось всего 3-5% деревьев. Теперь важно, чтобы они успешно перезимовали, а в следующем году уже станут крепче", - сказал Мейрам Кожухов на сессии Карагандинского городского маслихата.

Аким добавил, что работа по озеленению города будет продолжаться, а также подчеркнул важность обеспечения качественного ухода за высаженными деревьями, чтобы поддерживать экологическую обстановку в Караганде на высоком уровне.

Ранее сообщалось, что в Алматы на планомерной основе принимаются меры по благоустройству и озеленению. Об этом рассказал аким города Ерболат Досаев в ходе сессии маслихата, на котором был рассмотрен бюджет мегаполиса на 2025-2027 годы.

Также стало известно, что в Караганде удалось заметно улучшить экологическую обстановку благодаря большому количеству мероприятий по уборке мусора и установке новых контейнеров.

Вместе с этим, в городе продолжают работу по созданию комфортной городской среды. В планах властей установка бесплатного Wi-Fi в парках и зимние активности для горожан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2197044-akim-karagandy-soobshchil-skolko-posazhennyh-derevev-ne-prizhilos/

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