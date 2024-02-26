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Касымбека попросили "поменять деревья по гарантии" в Астане

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Астана
Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

На встрече акима Астаны с жителями района Сарыарка Жениса Касымбека попросили "поменять деревья по гарантии" на одной улиц, передает корреспондент NUR.KZ.

К акиму обратился житель микрорайона Коктал, заявив, что на улицах высадили изначально сухие деревья.

"По озеленению я в августе говорил – обещали деревья по гарантии поменять на улице Кызбел и Улытау. Там деревья подсохли, липы. Сами деревья изначально, когда посадили, они не принялись – сказали, что поменяют. В общем, кто садил деревья, потом дали ответ, что поменяли, хотя по факту не меняли. Я уже звоню в 109, и вопрос переложили на весну 2024 года. Есть гарантийные обязательства по госзакупкам, они же должны выполнять – деревья сухие посадили", – заявил астанчанин.

В ответ Женис Касымбек предложил посадить деревья с ним вместе.

"Давайте так договоримся – в эту весеннюю высадку я к вам приеду, вместе с вами посадим деревья. Мы же ежегодно высаживаем. Я приеду в одни из субботников, вместе посадим. Я прошу аппарат (акима – прим. ред.), запишите – обязательно мы приедем.

Но там у вас в Коктал 1 и Коктал 2 есть два сквера – оба проблемные с большим отпадом. Мы ставили задачу по озеленению – в нормальный вид привести эти два парка. Там будем в первую очередь отрабатывать и по тем участкам, что вы сказали", – заявил аким.

Напомним, в январе прошлого года Касым-Жомарт Токаев заявил, что в течение пяти лет столица должна стать городом-садом, а стихийные свалки должны быть ликвидированы.

В июле президент вновь отметил, что обращает особое внимание на озеленение Астаны и обустройство в столице парков и скверов.

"Вы посмотрите, как застраивается аллея Мыңжылдық, которая по замыслу должна была стать одной из визитных карточек столицы. В реальности мы получили две убогие улицы с безвкусными, кричащими фасадами, грязь повсюду, высохшие прутики вместо деревьев и массу проблем с инженерной инфраструктурой.

Вдобавок ко всему, единственный сквер на этой аллее отвели частной компании под возведение жилья. Это абсолютно неприемлемо. Поручаю вернуть предусмотренные генеральным планом скверы и срочно заняться системным развитием аллеи Мыңжылдық", – сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063039-kasymbeka-poprosili-pomenyat-derevya-po-garantii-v-astane/

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