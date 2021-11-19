Токаев посетил парк "Сосновый бор" и посадил дерево в Алматы (фото)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана в ходе рабочего визита в Алматы посетил новый местный парк "Сосновый бор", передает официальный сайт Акорды.

Касым-Жомарт Токаев в ходе своего рабочего визита в Алматы осмотрел недавно открытый парк "Сосновый бор".

Президенту был представлен отчет о дальнейших планах работы по благоустройству и озеленению города. Главе государства рассказали, что в рамках программы "Жасыл Алматы" за 3 года в городе будет высажен 1 миллион саженцев.

Парк "Сосновый бор" в Алматы. Фото: Акорда

Только в этом году будет посажено 350 тысяч деревьев. В перспективе планируется расширить территорию парка до 63 гектаров.

Во время посещения Касым-Жомарту Токаеву показали домики, построенные на территории Иле-Алатауского природного парка и Алматинского заповедника для безопасности и комфортного отдыха туристов и альпинистов. Они оснащены отопительными печами и аварийно-спасательным оборудованием.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства выразил уверенность в том, что работа по обеспечению комфортного отдыха, безопасности жителей и гостей города будет продолжена. Он также отметил важность бережного отношения к окружающей среде.

"Я выдвинул инициативу посадить 2 миллиарда деревьев по всему Казахстану, потому что мы действительно нуждаемся в озеленении. Алматы когда-то был зеленым городом. К сожалению, в последние годы он лишился этой славы. Поэтому нам нужно наверстать упущенное. Посадка деревьев – это признак высокой культуры", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Напомним, что сегодня Токаев прибыл с рабочим визитом в Алматы. Во время пребывания в южной столице он посетил Дом социальных услуг, а также школу, которую окончил еще в 1970 году.

Помимо этого, президент побывал на территории алматинской ТЭЦ-2.

Касым-Жомарт Токаев и Бакытжан Сагинтаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев и Бакытжан Сагинтаев. Фото: Акорда

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1943074-tokaev-posetil-park-sosnovyy-bor-i-posadil-derevo-v-almaty-foto/