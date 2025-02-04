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Проработать ускоренный выкуп земель для дорожных проектов поручил Бектенов

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Олжас Бектенов
Олжас Бектенов. Фото: t.me/KZgovernment

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов поднял вопрос своевременности работ по новым дорожным проектам, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

Как сообщает пресс-служба правительства в Telegram-канале, о темпах изъятия земель и выдачи лицензий на карьеры доложил министр транспорта Марат Карабаев.

Глава правительства, в свою очередь, подчеркнул, что для недопущения затягиваний строительства проектов и их удорожания необходимо заранее проводить подготовительную работу.

Акиматам было поручено обеспечить резервирование участков под будущие проекты, объявить мораторий на выдачу этих земель и изменить их целевое назначение.

Министерству промышленности совместно с акиматами поручено подготовить документальное оформление карьеров, задействованных в автодорожных проектах, а Министерству транспорта - проработать вопрос законодательного регулирования ускоренного выкупа земель под государственные нужды для строительства автодорог.

Напомним, в послании народу в сентябре прошлого года Касым-Жомарт Токаев предложил запустить цифровую платформу, через которую общественность будет контролировать ремонт и строительство дорог. Тогда же было поручено усилить контроль за ремонтом дорог в стране.

А в сентябре 2023 года в своем очередном послании народу Токаев назвал проблему дорог в Казахстане "родовой болезнью" и поручил наказать компании-подрядчиков.

При этом мы уже писали, что качество автомобильных дорог остается неудовлетворительным несмотря на миллиардные вложения. Как для борьбы с этим планируют использовать цифровой тенге - мы писали здесь.

Ранее в Антикоррупционной службе РК заявляли, что за последние 5 лет на дорожную отрасль было затрачено более 6 трлн тенге, но ее состояние вызывает нарекания.

Также в июле прошлого года в Антикоре сообщили о выявленных нарушения на 4,8 млрд тенге в дорожной сфере. Сообщалось, что за последние 3,5 года Антикором было зарегистрировано 64 коррупционных правонарушения, в их совершении изобличено 70 лиц, а осуждено 38.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2217761-prorabotat-uskorennyy-vykup-zemel-dlya-dorozhnyh-proektov-poruchil-bektenov/