Проработать ускоренный выкуп земель для дорожных проектов поручил Бектенов

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов поднял вопрос своевременности работ по новым дорожным проектам, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

Как сообщает пресс-служба правительства в Telegram-канале, о темпах изъятия земель и выдачи лицензий на карьеры доложил министр транспорта Марат Карабаев.

Глава правительства, в свою очередь, подчеркнул, что для недопущения затягиваний строительства проектов и их удорожания необходимо заранее проводить подготовительную работу.

Акиматам было поручено обеспечить резервирование участков под будущие проекты, объявить мораторий на выдачу этих земель и изменить их целевое назначение.

Министерству промышленности совместно с акиматами поручено подготовить документальное оформление карьеров, задействованных в автодорожных проектах, а Министерству транспорта - проработать вопрос законодательного регулирования ускоренного выкупа земель под государственные нужды для строительства автодорог.

Напомним, в послании народу в сентябре прошлого года Касым-Жомарт Токаев предложил запустить цифровую платформу, через которую общественность будет контролировать ремонт и строительство дорог. Тогда же было поручено усилить контроль за ремонтом дорог в стране.

А в сентябре 2023 года в своем очередном послании народу Токаев назвал проблему дорог в Казахстане "родовой болезнью" и поручил наказать компании-подрядчиков.

При этом мы уже писали, что качество автомобильных дорог остается неудовлетворительным несмотря на миллиардные вложения. Как для борьбы с этим планируют использовать цифровой тенге - мы писали здесь.

Ранее в Антикоррупционной службе РК заявляли, что за последние 5 лет на дорожную отрасль было затрачено более 6 трлн тенге, но ее состояние вызывает нарекания.

Также в июле прошлого года в Антикоре сообщили о выявленных нарушения на 4,8 млрд тенге в дорожной сфере. Сообщалось, что за последние 3,5 года Антикором было зарегистрировано 64 коррупционных правонарушения, в их совершении изобличено 70 лиц, а осуждено 38.