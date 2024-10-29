Антикор: Более 6 трлн тенге потратили на дороги в Казахстане за 5 лет, но их состояние вызывает нарекания

В Антикоррупционной службе РК заявили, что за последние 5 лет на дорожную отрасль было затрачено более 6 трлн тенге, но ее состояние вызывает нарекания, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

В Telegram-канале Антикора рассказали о выявленных системных коррупционных рисках в сфере автодорог. Сообщается, что за последние 5 лет на дорожную отрасль затрачено более 6 трлн тенге, но "состояние дорожной сети вызывает нарекания со стороны населения".

По данным Антикора, за два года в госорганы поступило более 20 тыс. жалоб граждан на низкое качество автомобильных дорог, а общественность это связывает с коррупцией. С начала текущего года зарегистрировано 24 уголовных дела в отрасли.

Сообщается, что анализ показал наличие системных коррупционных рисков на всех этапах строительства и ремонта дорог, начиная с планирования, заканчивая контролем и содержанием.

"Уже на первоначальном этапе неправильно определяются проблемные участки, ремонтируются дороги, на которых недавно проводились работы. При проектировании смету искусственно завышают за счет излишних объемов работ и материалов.

Контракты нередко заключаются с подрядчиками без опыта и ресурсов, с одного источника или в условиях картельного сговора. Никем не контролируется привлечение субподрядных организаций", - сообщили в агентстве.

В сообщении указано, что показала свою недостаточность и многоступенчатая система контроля, так как заключения Национального центра качества дорожных активов о выявленных дефектах необязательны для исполнения, а "технадзор выполняет свои функции формально".

Также в Антикоре указали на недостатки в работе Казахстанского дорожного научно-исследовательского института и на недостаточную цифровизацию.

"За последние 10 лет на развитие информсистем потрачено 16 млрд бюджетных средств. Однако до сих пор не разработана цифровая карта дорог", - рассказали в Антикоре.

Отметим, что в июле текущего года в Антикоре сообщили о выявленных нарушения на 4,8 млрд тенге в дорожной сфере. Сообщалось, что за последние 3,5 года Антикором было зарегистрировано 64 коррупционных правонарушения, в их совершении изобличено 70 лиц, а осуждено 38.

Напомним, в мае этого года Касым-Жомарт Токаев озвучил проблему коррупции в сфере строительства дорог.

"Говоря откровенно, ситуация с качеством дорог тяжелейшая, давно стала притчей во языцех. Люди справедливо жалуются на низкое качество дорожного покрытия. Причины такого положения дел разные, но главная - это коррупция", - заявил президент.

А в сентябре прошлого года в своем послании народу глава государства назвал проблему дорог в Казахстане "родовой болезнью" и поручил наказать компании-подрядчиков.