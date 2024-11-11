Коррупция при строительстве автодорог: как планируют бороться с этим в Казахстане

Качество автомобильных дорог остается неудовлетворительным несмотря на миллиардные вложения. Для борьбы с этим планируют использовать цифровой тенге. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане планируют использовать цифровой тенге для борьбы с коррупцией в сфере строительства автодорог, что позволит тщательно отслеживать расходование средств.

Антикоррупционная служба подготовила более 90 рекомендаций по устранению коррупционных рисков в дорожной сфере, включая пересмотр функционала экспертизы проектов и института технического надзора.

Для улучшения ситуации с качеством дорог в Казахстане рассматривается возможность применения опыта других стран, таких как Южная Корея, Мексика, Германия и Индонезия, в сфере контроля за строительством и ремонтом дорог.

О наличии и масштабах коррупционных рисков в сфере строительства автомобильных дорог в Казахстане ранее сообщали в Антикоррупционной службе.

Так, отмечалось, что более 6 трлн тенге потратили на дороги в Казахстане за 5 лет, но их состояние вызывает нарекания. При этом за два года казахстанцы подали более 20 тыс. жалоб в госорганы из-за низкого качества автомобильных дорог.

"Внешний анализ показал наличие системных коррупционных рисков на всех этапах строительства и ремонта дорог, начиная с планирования, заканчивая контролем и содержанием.

Уже на первоначальном этапе неправильно определяются проблемные участки, ремонтируются дороги, на которых недавно проводились работы.

При проектировании смету искусственно завышают за счет излишних объемов работ и материалов", – отмечают в Антикоре.

Чтобы улучшить ситуацию, предлагаются определенные меры по контролю за ходом строительства и ремонта дорог.

Цифровой тенге для контроля денежных трат

Как сообщают в Антикоре, было подготовлено свыше 90 рекомендаций по устранению коррупционных рисков в дорожной сфере.

Они включают в себя не только пересмотр функционала экспертизы проектов и института технического надзора и контроля за научно-технической подготовки проектов, но и проверки распределения выделенных средств.

"Ряд рекомендаций уже апробируется. Например, в Атырауской области планируется прослеживать выделенные денежные средства через проект "Цифровой тенге" при среднем ремонте одной из автодорог", – отмечают в ведомстве.

Данный вид национальной валюты позволяет тщательно отслеживать расходование средств, чтобы снизить коррупционные риски.

Мужчина. Иллюстративное фото: ijeab / Getty Images

Также, благодаря применяемой блокчейн-технологии в основе цифрового тенге, можно добиться высокой прозрачности распределения различных социальных и бюджетных платежей. А скорость операций позволит сократить время доставки бюджетных средств до адресата, а также оптимизировать заявки на их получение.

В то же время, согласно сообщению Telegram-канала Свидетель.kz, можно также применить опыт других стран в данной сфере:

Южная Корея – активно применяются цифровые технологии и электронные тендерные системы для прозрачных государственных закупок. Информация о контрактах публикуется в открытом доступе, а процесс аудита осуществляется как госорганами, так и независимыми аудиторами;

Мексика – в мониторинге качества дорог и подрядных работ участвуют общественные организации и независимые эксперты. А граждане могут сообщать о подозрительных расходах и проблемах через платформу México Evalúa, предотвращая махинации на этапе строительства;

Германия – большое внимание уделяется государственно-частным партнерствам (ГЧП), где ответственность за качество дорог частично ложится на подрядчиков. Частные компании участвуют в содержании инфраструктуры в течение всего периода эксплуатации объекта и несут эксплуатационные затраты;

Индонезия – специальные мобильные приложения позволяют жителям отслеживать ход строительства и сообщать о нарушениях. Это способствует вовлечению общества и повышает уровень контроля.

Другими словами, в Казахстане планируют усилить прозрачность расходования средств, выделенных на строительство и ремонт дорог.

В то же время контроль за качеством дорожных работ может быть повышен за счет участия в мониторинге населения и независимых экспертов, как это применяется в указанных странах.

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