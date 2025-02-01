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Глава Минцифры сыграл в баскетбол с роботом (видео)

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Робот Kuka
Робот Kuka. Кадр из видео: t.me/digitalministry_kz

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев сыграл баскетбол с роботом Kuka на площадке форуме Digital Almaty 2025, передает NUR.KZ.

Видео появилось в Telegram-канале Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Робот Kuka и Жаслан Мадиев по очереди забросили мяч в кольцо.

Напомним, на выставке цифровых проектов на форуме Digital Almaty казахстанцам показали робота-собаку, официанта, робота-человека и играющих в футбол роботов. Наши фото с форума смотрите здесь.

Также глава МЦРИАП в кулуарах форума в Алматы рассказал, что даст искусственный интеллект рядовым казахстанцам. Жаслан Мадиев отметил, что ИИ в первую очередь помогает оцифровать и автоматизировать повторяющиеся функции, что избавит людей от занятий с повторяющимися функциями и в итоге поможет сократить время на работу.

До этого Жаслан Мадиев в кулуарах цифрового форума в Алматы высказался о рисках для рынка труда с внедрением искусственного интеллекта.

Также премьер-министр РК Олжас Бектенов на цифровом форуме Digital Almaty 2025 рассказал о развитии ИИ в Казахстане. Сообщалось, что одним из стратегических приоритетов Казахстана является подготовка специалистов в сфере искусственного интеллекта. В ближайшие пять лет планируется обучить миллион человек с полным охватом государственных служащих.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2217168-glava-mincifry-sygral-v-basketbol-s-robotom-video/