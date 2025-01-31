Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Грозит ли казахстанцам безработица из-за развития ИИ, ответил министр

Опубликовано:

Женщина держит коробку с вещами
Уволенная женщина. Иллюстративное фото: freepik.com

Глава МЦРИАП Жаслан Мадиев в кулуарах цифрового форума в Алматы высказался о рисках для рынка труда с внедрением искусственного интеллекта, передает корреспондент NUR.KZ.

Этот вопрос подняли журналисты. Они отметили, что есть прогнозы, что в мире 80-85 млн человек могут оказаться безработными. В связи с этим они поинтересовались, есть ли аналогичные расчеты по Казахстану и есть ли риски для Казахстана.

"На самом деле мы оцениваем, как и другие страны, эффект влияния искусственного интеллекта на рабочие места. Конечно, этот вопрос - он один из приоритетных и стоит в повестке дня государства: что будет с рабочими местами в результате развития ИИ.

Но, как говорят мировые эксперты и прогнозируют, что ИИ повышает эффективность экономики, и экономика становится более продуктивной, компании становятся более производительными, что влечет повышение доходов предприятий… а это означает, что они создадут дополнительные рабочие места, осваивают новые ниши и, конечно же, должны быть программы по переквалификации и переподготовке кадров, помимо университетов", - сказал в ответ Жаслан Мадиев.

Добавим, сегодня премьер-министр РК Олжас Бектенов на цифровом форуме Digital Almaty 2025 рассказал о развитии ИИ в Казахстане. Сообщалось, что одним из стратегических приоритетов Казахстана является подготовка специалистов в сфере искусственного интеллекта. В ближайшие пять лет планируется обучить миллион человек с полным охватом государственных служащих.

А в конце декабря прошлого года на заседании правительства премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов пошутил, что искусственный интеллект оставит чиновников без работы.

Напомним, Олжас Бектенов представил коллективу Минцифры нового главу Жаслана Мадиева в мае прошлого года. Тогда перед Мадиевым поставили задачу обеспечить широкое применение технологий искусственного интеллекта.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2216948-ocenivaem-vopros-stoit-na-povestke-glava-mincifry-o-pugayushchih-prognozah-po-bezrabotice-iz-za-ii/