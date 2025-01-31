Грозит ли казахстанцам безработица из-за развития ИИ, ответил министр

Глава МЦРИАП Жаслан Мадиев в кулуарах цифрового форума в Алматы высказался о рисках для рынка труда с внедрением искусственного интеллекта, передает корреспондент NUR.KZ.

Этот вопрос подняли журналисты. Они отметили, что есть прогнозы, что в мире 80-85 млн человек могут оказаться безработными. В связи с этим они поинтересовались, есть ли аналогичные расчеты по Казахстану и есть ли риски для Казахстана.

"На самом деле мы оцениваем, как и другие страны, эффект влияния искусственного интеллекта на рабочие места. Конечно, этот вопрос - он один из приоритетных и стоит в повестке дня государства: что будет с рабочими местами в результате развития ИИ.

Но, как говорят мировые эксперты и прогнозируют, что ИИ повышает эффективность экономики, и экономика становится более продуктивной, компании становятся более производительными, что влечет повышение доходов предприятий… а это означает, что они создадут дополнительные рабочие места, осваивают новые ниши и, конечно же, должны быть программы по переквалификации и переподготовке кадров, помимо университетов", - сказал в ответ Жаслан Мадиев.

Добавим, сегодня премьер-министр РК Олжас Бектенов на цифровом форуме Digital Almaty 2025 рассказал о развитии ИИ в Казахстане. Сообщалось, что одним из стратегических приоритетов Казахстана является подготовка специалистов в сфере искусственного интеллекта. В ближайшие пять лет планируется обучить миллион человек с полным охватом государственных служащих.

А в конце декабря прошлого года на заседании правительства премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов пошутил, что искусственный интеллект оставит чиновников без работы.

Напомним, Олжас Бектенов представил коллективу Минцифры нового главу Жаслана Мадиева в мае прошлого года. Тогда перед Мадиевым поставили задачу обеспечить широкое применение технологий искусственного интеллекта.