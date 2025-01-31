Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Три рабочих дня вместо пяти: глава Минцифры высказался о плюсах ИИ для казахстанцев

Опубликовано:

Жаслан Мадиев
Жаслан Мадиев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава МЦРИАП Жаслан Мадиев в кулуарах форума в Алматы рассказал, что даст искусственный интеллект рядовым казахстанцам, передает корреспондент NUR.KZ.

Жаслан Мадиев отметил, что ИИ в первую очередь помогает оцифровать и автоматизировать повторяющиеся функции, что избавит людей от занятий с повторяющимися функциями.

"У людей должно появиться больше времени на стратегические вопросы, на творческую деятельность. Также мировые эксперты говорят, что гипотетически, если экономика получит полное развитие на базе ИИ, то вместо 5 рабочих дней тот же объем работы можно сделать за три дня, а остальные два дня посвящать семье, самому себе, собственному развитию, творчеству. И на выходе результат будет тот же самый, как сейчас.

ИИ помогает повысить эффективность работы, производительность труда и высвободить больше времени для стратегических вопросов", - заявил глава Минцфиры Жаслан Мадиев.

До этого Жаслан Мадиев в кулуарах цифрового форума в Алматы высказался о рисках для рынка труда с внедрением искусственного интеллекта.

Также сегодня премьер-министр РК Олжас Бектенов на цифровом форуме Digital Almaty 2025 рассказал о развитии ИИ в Казахстане. Сообщалось, что одним из стратегических приоритетов Казахстана является подготовка специалистов в сфере искусственного интеллекта. В ближайшие пять лет планируется обучить миллион человек с полным охватом государственных служащих.

Мы также писали, что на одном из заседаний правительства Олжас Бектенов шутил, что искусственный интеллект может оставить чиновников без работы.

При этом, отечественные эксперты еще в прошлом году заявляли, что внедрение искусственного интеллекта в работу госорганов без достаточной подготовки может привести к утечке личных данных и другим неудобствам.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2216966-tri-rabochih-dnya-vmesto-pyati-chto-dast-iskusstvennyy-intellekt-kazahstancam/