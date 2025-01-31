Три рабочих дня вместо пяти: глава Минцифры высказался о плюсах ИИ для казахстанцев

Глава МЦРИАП Жаслан Мадиев в кулуарах форума в Алматы рассказал, что даст искусственный интеллект рядовым казахстанцам, передает корреспондент NUR.KZ.

Жаслан Мадиев отметил, что ИИ в первую очередь помогает оцифровать и автоматизировать повторяющиеся функции, что избавит людей от занятий с повторяющимися функциями.

"У людей должно появиться больше времени на стратегические вопросы, на творческую деятельность. Также мировые эксперты говорят, что гипотетически, если экономика получит полное развитие на базе ИИ, то вместо 5 рабочих дней тот же объем работы можно сделать за три дня, а остальные два дня посвящать семье, самому себе, собственному развитию, творчеству. И на выходе результат будет тот же самый, как сейчас.

ИИ помогает повысить эффективность работы, производительность труда и высвободить больше времени для стратегических вопросов", - заявил глава Минцфиры Жаслан Мадиев.

До этого Жаслан Мадиев в кулуарах цифрового форума в Алматы высказался о рисках для рынка труда с внедрением искусственного интеллекта.

Также сегодня премьер-министр РК Олжас Бектенов на цифровом форуме Digital Almaty 2025 рассказал о развитии ИИ в Казахстане. Сообщалось, что одним из стратегических приоритетов Казахстана является подготовка специалистов в сфере искусственного интеллекта. В ближайшие пять лет планируется обучить миллион человек с полным охватом государственных служащих.

Мы также писали, что на одном из заседаний правительства Олжас Бектенов шутил, что искусственный интеллект может оставить чиновников без работы.

При этом, отечественные эксперты еще в прошлом году заявляли, что внедрение искусственного интеллекта в работу госорганов без достаточной подготовки может привести к утечке личных данных и другим неудобствам.