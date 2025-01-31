Миллион "айтишников" намерены обучить за пять лет в Казахстане

Премьер-министр РК Олжас Бектенов принял участие в цифровом форуме Digital Almaty 2025 и рассказал о развитии ИИ в Казахстане и подготовке специалистов, передает NR.KZ со ссылкой на Telegram-канал правительства.

Бектенов подчеркнул ключевые факторы развития искусственного интеллекта: развитие человеческого капитала, цифровую инфраструктуру и институциональную основу. Внедрение цифровых технологий позволит обеспечивать ежегодный рост ВВП на 2-3%, что определяет критическую роль ИИ в экономическом развитии.

"Мировая модель искусственного интеллекта стремительно переходит от конкурентной к кооперативной. Для этого мировые лидеры IT-индустрии объединяются и совместно реализуют свои исследовательские проекты. На известных платформах энтузиасты открыто делятся своими разработками. Они это делают ради всеобщего развития технологий. Мы должны использовать этот опыт для собственных и совместных разработок.

Глава нашего государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев инициировал создание экосистемы компетенций на базе Международного центра искусственного интеллекта Аlem.ai. Он будет открыт в Астане уже в текущем году. Это позволит объединить на одной площадке ведущие IT-компании, исследовательские лаборатории, стартапы и образовательные программы для совместной разработки решений", - отметил глава правительства, акцентировав внимание на необходимости объединения усилий партнеров по ЕАЭС в разработке совместных проектов в сфере искусственного интеллекта.

Отмечается, что одним из стратегических приоритетов Казахстана является подготовка специалистов в сфере искусственного интеллекта.

В ближайшие пять лет планируется обучить миллион человек с полным охватом государственных служащих.

Отмечается, что в данном направлении ведется работа.

Сообщается, что в прошлом году в Казахстане совместно с известным французским педагогом Николя Садираком была открыта школа искусственного интеллекта Tomorrow School. Образовательный процесс основан на инновационных методах, включая геймификацию и систему peer-to-peer, что исключает необходимость преподавателей. Казахстан выразил готовность к обмену опытом в вопросах внедрения нестандартных подходов в подготовке квалифицированных кадров.

Бектенов также подчеркнул необходимость эффективного распределения вычислительных ресурсов в условиях развития цифровой инфраструктуры.

Разработка суверенных больших языковых моделей (LLM) и мультимодальных систем позволит укрепить безопасность и адаптивность цифровых решений с учетом локальных особенностей, культурных аспектов и потребностей граждан.

Напомним, активнее внедрять технологии ИИ в систему "Электронного правительства" ранее поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего сентябрьского послания 2024 года.

Несколько недель назад он провел встречу с экспертами в области искусственного интеллекта. Выступая перед участниками мероприятия, глава государства отметил, что ИИ является одной из ключевых движущих сил современного прогресса и способен кардинально изменить экономику.

Стало известно, что международный консультативный совет по ИИ под руководством Токаева создадут в Казахстане.