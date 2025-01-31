"Заменят людей": человекороботов и роботов-собак представили в Алматы (фото, видео)

Робота-собаку, официанта, робота-человека и играющих в футбол роботов показали на выставке цифровых проектов на форуме Digital Almaty, передает корреспондент NUR.KZ.

Настоящими "звездами" мероприятия стали роботы, весьма похожие на человека – они могут ходить, здороваться за руку, махать рукой. Но, как выяснилось, это далеко не единственные их умения.

Digital Almaty 2025. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Это роботы китайского производства. В Казахстане для них пишут программные коды, занимаются пуско-наладкой, интеграцией под мероприятия и разного рода бизнес. Они научились ходить, как люди, всех приветствовать, прощаться. А скоро они заговорят. Для этого у них хорошие процессоры, вскоре будет новая прошивка, что позволит им заговорить, подключить ChatGPT.

Робот может рядом идти и рассказывать какую-либо информацию. В будущем они заменят людей – во-первых, это тяжелый труд, на стройках они всех заменят, будут помогать нашим дамам носить тяжелые пакеты и выполнять функции по переноске оборудования. Их специально создают человекоподобными, чтобы интеграция роботов в быт происходила очень гладко", - рассказал Азамат Казенов, представитель компании, продающей этих роботов.

Digital Almaty 2025. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Digital Almaty 2025. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кроме схожего по виду с человеком робота, тут же представлен сервисный робот, или робот-официант. Такие, к слову, уже используются в некоторых торговых центрах Алматы и Астаны в качестве уборщиков, а также в ресторанах и супермаркетах.

Немалое внимание привлекли роботы-собачки, которые бегают рядом с электронными людьми, выполняют некоторые команды и даже становятся на задние "лапки", чтобы нарисовать в воздухе сердце.

Digital Almaty 2025. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По словам Азамата Казенова, такие собачки используются в шахтах, спуск куда может представлять опасность для людей. Они способны брать пробы и ходить по любой поверхности. Некоторые казахстанские компании уже используют такую возможность, отметил спикер.

Digital Almaty 2025. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Более того, казахстанцы приобретают роботов-собачек в качестве домашних питомцев, который не просит есть и прост в обслуживании. Электронную собаку можно запрограммировать так, чтобы она делала обход территории в определенное время и выполняла прочие команды.

Digital Almaty 2025. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кроме того, на выставку привезли робота из Китая Agibot, который может разговаривать с людьми, предоставляя информацию на нескольких языках.

Digital Almaty 2025. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Для образовательных целей показали небольших роботов, которые могут играть в футбол. На самом деле, их функции более обширны – роботы могут танцевать, бегать, следить за цветом – именно это и позволяет им играть в активную игру. Такие роботы больше подходят для школ, но определенное программирование может помочь использовать их и в домашних условиях в практических целях.

Digital Almaty 2025. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Из других экспонатов – робот, играющий в баскетбол. Однако его практическая функция зависит от инструмента-наконечника. Так, один из казахстанских автопроизводителей, например, использует его для сварки деталей. А вот заменить настоящих баскетболистов он все же не сможет, так как не умеет бегать.