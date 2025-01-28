Токаев раскритиковал зависимость экономики от трансфертов из Нацфонда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства высказался о необходимости сократить трансферты из Нацфонда, передает корреспондент NUR.KZ.

Оценивая работу правительства за прошлый год, Токаев отметил, что кабмином не полностью выполнена работа по диверсификации экономики.

"Экономика все еще очень зависима от средств Нацфонда. Необходимо отметить, что Нацфонд, часть экономики, инвестиционная активность бизнеса на недостаточном уровне. Данные недостатки необходимо устранить в текущем году. Правительство должно принять конкретные меры", - заявил глава государства.

Премьер-министр Бектенов и вице-премьер, министр национальной экономики Жумангарин в своих докладах рассказали об изменениях в налоговой системе. В частности, к примеру, предлагается повысить ставку НДС, одновременно снизив социальный налог и обязательные пенсионные выплаты работодателя.

"Средства Нацфонда, как вы и поручали, будут запрашиваться исключительно для строительства крупных инфраструктурных объектов. Параллельно будем повышать эффективность государственных расходов и усиливать бюджетные дисциплины", - проинформировал премьер.

Президент на это ответил, что, в целом, необходимо проводить реформы и разъяснять населению, как будет осуществляться администрирование, например, по соцналогу.

"Все это необходимо обсудить и продумать, как осуществить эту реформу. (...) Поэтому работайте, я подтверждаю, что реформа нужна, но сейчас нам нужно уменьшить трансферты из Нацфонда, усилить его сберегательную функцию. Накопившиеся в фонде средства можно направить на финансирование крупных инфраструктурных проектов. Таким образом мы будем усиливать развитие", - заключил глава государства.

Напомним, в августе сообщалось, что налоговые поступления в бюджет страны оказались ниже планируемых, что приводит к дефициту бюджета. А его восполнение могут осуществить за счет Национального фонда.

До этого эксперты рассказывали, что за последние 10 лет из Нацфонда уже вывели около 100 млрд долларов США. Они были потрачены на пополнение дефицита бюджета, финансирование банков и поддержку нацкомпаний. И если тенденция с сохранением дефицита бюджета продолжится, то изъятия могут увеличиться.

При этом уже в конце прошлого года аналитики заявляли, что Нацфонд Казахстана, который должен обеспечивать национальное благосостояние страны, перестал выполнять свои функции.

Добавим, что согласно статье 21 Бюджетного кодекса РК, Национальный фонд Республики Казахстан представляет собой активы государства в виде финансовых активов, сосредоточиваемых на счетах правительства страны в Нацбанке, полезных ископаемых, передаваемых в счет исполнения налоговых обязательств по уплате налога на добычу полезных ископаемых, рентного налога на экспорт по сырой нефти, газовому конденсату, роялти и доли РК по разделу продукции в натуральной форме или денег от их реализации, а также в виде иного имущества, за исключением нематериальных активов.

Нацфонд предназначен для обеспечения социально-экономического развития государства путем накопления финансовых активов и иного имущества, за исключением нематериальных активов, снижения зависимости экономики от нефтяного сектора и воздействия неблагоприятных внешних факторов.