Top.Mail.Ru
Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев заслушал отчет главы Нацбанка

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Тимур Сулейменов
Касым-Жомарт Токаев и Тимур Сулейменов. Фото: Акорда

Сегодня, 24 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Тимура Сулейменова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Тимура Сулейменова с отчетом.

Тимур Сулейменов отчитался об итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики в 2024 году и планах монетарного регулятора на 2025 год.

Глава Нацбанка проинформировал президента о ситуации в экономике и финансовой системе Казахстана, деловой активности, факторах инфляции, а также о мерах, принимаемых в целях стабилизации цен и достижения среднесрочной цели по инфляции в 5%.

Он доложил, что по итогам 2024 года инфляция сформировалась в пределах прогнозного диапазона Национального банка и составила 8,6%, и представил информацию о состоянии активов Национального фонда, золотовалютных резервов и ЕНПФ:

  • в 2024 году доходы от управления активами Нацфонда составили 4,5 млрд долларов, или более 7,5%;
  • валовые золотовалютные резервы Нацбанка достигли 45,8 млрд долларов, увеличившись на 27,4%;
  • инвестиционный доход от управления пенсионными активами ЕНПФ составил 3,4 трлн тенге, а доходность превысила инфляцию более чем в 2 раза и достигла 17,8%.

Также Тимур Сулейменов проинформировал президента о ситуации на валютном рынке и реализуемых мероприятиях для обеспечения стабильности тенге.

По его словам, ситуация в банковском секторе стабильна, наблюдается продолжение устойчивого роста депозитной базы.

Глава Нацбанка отчитался о принимаемых мерах для обеспечения финансовой стабильности и планах по повышению эффективности макропруденциальной политики и доложил о результатах развития Национальной цифровой финансовой инфраструктуры, деятельности Антифрод-центра.

Глава государства подчеркнул важность стабилизации инфляции, продолжения тесной координации макроэкономической политики Национального банка и правительства, а также поставил ряд задач по деятельности Нацбанка.

Напомним, неделю назад Национальный банк Казахстана принял решение по базовой ставке. Она осталась на уровне 15,25%. Сообщалось, что в декабре инфляция в Казахстане повысилась до 8,6%, внешнее инфляционное давление остается повышенным и сохраняются проинфляционные риски.

Кроме того, Нацбанк заявил о возможном "перегреве" экономики в Казахстане.

Депутат мажилиса Азат Перуашев раскритиковал Нацбанк за сохранение базовой ставки и заявил, что это не является решением. По его словам, "на инфляцию теперь давит еще и дальнейшая девальвация тенге, которая будет продолжаться, пока рухнувший под санкциями рубль заодно не похоронит под собой и нашу экономику".

Позже глава Нацбанка в кулуарах прокомментировал заявление Азата Перуашева. Тимур Сулейменов отметил, что взаимосвязь экономик обеспечивается не Национальным банком. Он порекомендовал задать этот вопрос МНЭ, Минэнерго и Министерству промышленности и строительства.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2214929-tokaev-zaslushal-otchet-glavy-nacbanka-po-inflyacii-i-denezhno-kreditnoy-politike/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie