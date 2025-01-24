Токаев заслушал отчет главы Нацбанка

Сегодня, 24 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Тимура Сулейменова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Тимура Сулейменова с отчетом.

Тимур Сулейменов отчитался об итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики в 2024 году и планах монетарного регулятора на 2025 год.

Глава Нацбанка проинформировал президента о ситуации в экономике и финансовой системе Казахстана, деловой активности, факторах инфляции, а также о мерах, принимаемых в целях стабилизации цен и достижения среднесрочной цели по инфляции в 5%.

Он доложил, что по итогам 2024 года инфляция сформировалась в пределах прогнозного диапазона Национального банка и составила 8,6%, и представил информацию о состоянии активов Национального фонда, золотовалютных резервов и ЕНПФ:

в 2024 году доходы от управления активами Нацфонда составили 4,5 млрд долларов, или более 7,5%;

валовые золотовалютные резервы Нацбанка достигли 45,8 млрд долларов, увеличившись на 27,4%;

инвестиционный доход от управления пенсионными активами ЕНПФ составил 3,4 трлн тенге, а доходность превысила инфляцию более чем в 2 раза и достигла 17,8%.

Также Тимур Сулейменов проинформировал президента о ситуации на валютном рынке и реализуемых мероприятиях для обеспечения стабильности тенге.

По его словам, ситуация в банковском секторе стабильна, наблюдается продолжение устойчивого роста депозитной базы.

Глава Нацбанка отчитался о принимаемых мерах для обеспечения финансовой стабильности и планах по повышению эффективности макропруденциальной политики и доложил о результатах развития Национальной цифровой финансовой инфраструктуры, деятельности Антифрод-центра.

Глава государства подчеркнул важность стабилизации инфляции, продолжения тесной координации макроэкономической политики Национального банка и правительства, а также поставил ряд задач по деятельности Нацбанка.

Напомним, неделю назад Национальный банк Казахстана принял решение по базовой ставке. Она осталась на уровне 15,25%. Сообщалось, что в декабре инфляция в Казахстане повысилась до 8,6%, внешнее инфляционное давление остается повышенным и сохраняются проинфляционные риски.

Кроме того, Нацбанк заявил о возможном "перегреве" экономики в Казахстане.

Депутат мажилиса Азат Перуашев раскритиковал Нацбанк за сохранение базовой ставки и заявил, что это не является решением. По его словам, "на инфляцию теперь давит еще и дальнейшая девальвация тенге, которая будет продолжаться, пока рухнувший под санкциями рубль заодно не похоронит под собой и нашу экономику".

Позже глава Нацбанка в кулуарах прокомментировал заявление Азата Перуашева. Тимур Сулейменов отметил, что взаимосвязь экономик обеспечивается не Национальным банком. Он порекомендовал задать этот вопрос МНЭ, Минэнерго и Министерству промышленности и строительства.