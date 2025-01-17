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"Это трусливое прятание головы": глава Нацбанка ответил депутату Перуашеву

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Тимур Сулейменов
Тимур Сулейменов. Фото: ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Глава Нацбанка в кулуарах прокомментировал заявление Азата Перуашева, что девальвация тенге будет продолжаться, пока рубль не похоронит и казахстанскую экономику, передает корреспондент NUR.KZ.

Тимур Сулейменов отметил, что взаимосвязь экономик обеспечивается не Национальным банком. Он порекомендовал задать этот вопрос МНЭ, Минэнерго и Министерству промышленности и строительства.

"Мы не импортируем российские товары, мы не экспортируем в Россию. Мы - монетарный регулятор. Поэтому говорить, что мы так или иначе создали зависимость или излишнюю взаимосвязь между российской экономикой и нашей - это не в наш адрес. Не разделяю таких подходов.

Да, у нас большой объем взаимной торговли, большой объем взаимных инвестиций. Это определяет то, что валюты двигаются где-то рядом. Но вот взаимосвязь - это не результат деятельности Нацбанка, кто бы его не возглавлял. Это результат деятельности экономических агентов", - пояснил глава Нацбанка.

Сегодня депутат мажилиса Азат Перуашев раскритиковал Нацбанк за сохранение базовой ставки и заявил, что это не является решением.

"На фоне укрепления доллара, а точнее - валящегося в тартарары курса российского рубля, который перекладывает тяжесть торговых ограничений на Казахстан (за счет конвертации рубля в тенге и покупки долларов в РК), - на инфляцию теперь давит еще и дальнейшая девальвация тенге, которая будет продолжаться, пока рухнувший под санкциями рубль заодно не похоронит под собой и нашу экономику", - написал Перуашев.

Ранее Сулейменов также отреагировал на критику главы государства в адрес финансового блока кабмина.

Напомним, сегодня Национальный банк Казахстана принял решение по базовой ставке. Она осталась на уровне 15,25%.

Также отмечалось, что в Нацбанке указали на возможные признаки "перегрева" экономики страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2212659-eto-truslivoe-pryatanie-golovy-glava-nacbanka-otvetil-deputatu-peruashevu/

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