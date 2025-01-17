"Это трусливое прятание головы": депутат раскритиковал Нацбанк на фоне сохранения базовой ставки

Депутат мажилиса Азат Перуашев раскритиковал Нацбанк за сохранение базовой ставки и заявил, что это не является решением, передает NUR.KZ. По его мнению, ставку нужно было снизить.

Депутат мажилиса Азат Перуашев в своем Telegram-канале сделал репост новости о том, что Нацбанк принял решение по сохранению базовой ставки. После этого Перуашев написал отдельный пост, в котором раскритиковал решение Нацбанка.

"Это не решение, это трусливое прятание головы в песок. Всем давно понятно, что на инфляцию давит не избыток тенге, а недостаток собственного производства товаров, естественным следствием которого является импортозависимость внутреннего рынка.

И на фоне укрепления доллара, а точнее - валящегося в тартарары курса российского рубля, который перекладывает тяжесть торговых ограничений на Казахстан (за счет конвертации рубля в тенге и покупки долларов в РК), - на инфляцию теперь давит еще и дальнейшая девальвация тенге, которая будет продолжаться, пока рухнувший под санкциями рубль заодно не похоронит под собой и нашу экономику", - написал Перуашев.

По мнению Перуашева, в такой ситуации может быть несколько выходов: отказаться от конвертации рубля и тенге, либо стимулировать собственное производство и заполнять внутренний рынок отечественными товарами. При этом он отметил, что в таком случае кредиты бизнесу будут выдавать под 20%.

"А под такие проценты развивать производство невозможно. И субсидии фонда "Даму" (гасящие разницу в стоимости кредитов до 7-9%) ситуацию не спасут, так как они достаются 1% субъектов бизнеса и фактически не влияют на структуру экономики.

Гораздо более эффективным в этой ситуации было бы резкое и смелое снижение базовой ставки Нацбанка. Но Нацбанк думает не об экономике, а ищет повод не принимать никаких решений вообще. Что и получаем", - написал Перуашев.

Напомним, сегодня Национальный банк Казахстана принял решение по базовой ставке. Она осталась на уровне 15,25%.

Также отмечалось, что в Нацбанке указали на возможные признаки "перегрева" экономики страны.

После этого глава Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге рассказал, как ограничение на продажу и покупку валюты в обменниках, может сказаться на валютном рынке.