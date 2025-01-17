Нацбанк заявил о возможном "перегреве" экономики в Казахстане

Сегодня, 16 января, Нацбанк Казахстана сообщил о сохранении базовой ставки на прежнем уровне. В то же время, было указано на возможные признаки "перегрева" экономики страны, передает NUR.KZ.

Так, на сайте Нацбанка РК отмечено, что по анализам результатов 2024 года возможны признаки перегрева экономики страны.

"Рост краткосрочного экономического индикатора по итогам 2024 года ускорился до 6,2% г/г, что может свидетельствовать о признаках перегрева экономики. Рост производства наблюдается во всех основных отраслях. Наибольший рост показали отрасли сельского хозяйства, строительства, торговли и транспорта. Также наблюдается ускорение динамики обрабатывающей промышленности", - сказано по этому поводу в пресс-релизе.

Добавим, как мы писали, Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 15,25% годовых с коридором +/- 1 п. п.

Касательно состояния экономики еще прошлым летом эксперты заявили о росте рисков закредитованности в Казахстане.

Согласно мнению аналитиков, опубликованные к тому моменту данные Нацбанка указывали на тот факт, что кредиты растут существенно быстрее (хотя большинство заявок на кредиты отклоняются в Казахстане), чем приток депозитов. И это создает риски для финансового сектора и экономики.