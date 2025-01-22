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Проверка полицейских на добропорядочность: озвучены новые подробности

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Полицейский в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли в работу проект закона, которым планируется ввести в Казахстане еще одну норму по борьбе с коррупцией, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметила депутат Снежанна Имашева, проект закона "О тестировании на профессиональную добропорядочность" основан на концепции Антикоррупционной политики на 2022-2026 годы и внесен в правительство.

"Законопроектом предусмотрены нормы, регулирующие тестирование сотрудников правоохранительных и гражданских органов в целях предотвращения фактов коррупции, регламентированы их права и обязанности, предусмотрены основы назначения тестирования и меры ответственности по результатам тестов. В результате своевременно будут выявлены недобропорядочные сотрудники и приняты меры от возможных коррупционных действий", - сказала депутат.

По словам Имашевой, это, в свою очередь, способствует повышению доверия населения к профильным органом.

"Сопутствующим законопроектом предусмотрено внесение изменений и дополнений в закон о государственной правовой статистике и правоохранительной деятельности, персональных данных и их защите, а также противодействии коррупции. В частности, перед зачислением на правоохранительную службу кандидат предварительно письменно уведомляется о прохождении тестирования. Комитет готов принять в работу законопроект. Прошу поддержать", - резюмировала Снежанна Имашева.

Напомним, в МВД в начале 2023 года сообщали, что ведомством прорабатывается вопрос внедрения механизма проверки сотрудников полиции на добропорядочность. Отмечалось, что результаты подобных проверок будут учитываться при прохождении службы и проведении аттестации.

В феврале 2023 года министерство поделилось первыми результатами проверки сотрудников полиции. Процедура показала эффективность. Так, обращения стали обслуживаться более оперативно, сотрудники стремились ответственно подходить к своей работе, корректно и вежливо отвечать, что соответствует принципам сервисной модели.

В сентябре прошлого года стало известно, что проверку на добропорядочность начали внедрять в правоохранительных органах. Соответствующий проект закона был разработан Антикоррупционной службой.

Сообщалось также, что патрульных полицейских будут обучать жестовому языку, чтобы они были готовыми помочь людям с ограниченными возможностями в любой ситуации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2213984-policeyskih-i-chinovnikov-budut-testirovat-na-dobroporyadochnost-v-kazahstane/

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