Токаев дал поручения министру обороны

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Руслана Жаксылыкова и дал ему ряд поручений, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По данным Акорды, Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об итогах деятельности оборонного ведомства за 2024 год. Руслан Жаксылыков рассказал о состоянии боевой готовности армии и новых подходах к подготовке войск.

Касым-Жомарт Токаев и Руслан Жаксылыков. Фото: Акорда

"Руслан Жаксылыков доложил о ходе исполнения государственного оборонного заказа, социальной и идеологической работе, а также о развитии военной инфраструктуры.

Верховный главнокомандующий Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром конкретные задачи по повышению боевого потенциала армии, дальнейшей цифровизации процессов управления, развитию сил специальных операций, усилению социальной и идеологической работы", - сказано в сообщении.

До этого Токаев провел встречу с Русланом Жаксылыковым в ноябре прошлого года. Тогда глава государства отметил важность деятельности казахстанского миротворческого контингента на Голанских высотах под эгидой ООН.

Напомним, Руслан Жаксылыков был назначен министром обороны РК в январе 2022 года. В феврале 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь переназначил Руслана Жаксылыкова на пост министра обороны РК.

В конце прошлого года Жаксылыков получил еще одну должность - он возглавил Федерацию спортивного и боевого самбо Казахстана.