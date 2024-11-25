Токаев поставил задачи перед министром обороны

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с министром обороны Русланом Жаксылыковым. Глава государства дал ему поручения, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Руслан Жаксылыков отчитался о деятельности оборонного ведомства за 2024 год, сообщается в Telegram-канале Акорды.

Министр обороны:

проинформировал о результатах боевой подготовки войск, осенней призывной кампании, мерах по укреплению дисциплины и безопасности воинской службы, а также повышению социального статуса и денежного довольствия военнослужащих;

рассказал, что особое внимание было уделено вопросам поэтапного повышения боевого потенциала армии и новым подходам к подготовке войск;

доложил о ходе исполнения государственного оборонного заказа, поступлении в войска новых образцов техники и вооружения, включая беспилотные авиационные системы и комплексы радиоэлектронной борьбы.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность деятельности казахстанского миротворческого контингента на Голанских высотах под эгидой ООН.

️По итогам встречи президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром конкретные задачи по активизации взаимодействия с отечественными оборонными предприятиями, развитию территориальной обороны, сил специальных операций и усилению социально-правовой работы.

Напомним, в конце прошлой недели президент Казахстана дал поручение принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины. Позже в правительстве провели оперативное совещание.

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