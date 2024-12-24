Министр обороны Казахстана получил еще одну должность

Министр обороны Руслан Жаксылыков возглавил Федерацию спортивного и боевого самбо Казахстана - за его кандидатуру проголосовали единогласно, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что Руслан Жаксылыков – мастер спорта СССР по дзюдо, неоднократный чемпион, призер республиканских и международных соревнований по самбо и дзюдо.

"Выражаю членам федерации благодарность за продуктивную работу и доверие, оказанное мне. Спортивное и боевое самбо планируется внедрить в систему подготовки личного состава в военной и правоохранительной деятельности. Нам предстоит вместе проделать большую работу по масштабному развитию этого вида спорта, в том числе и как военно-прикладного", – сказал глава Минобороны.

Он также озвучил план действий на ближайшую перспективу.

"В 2025 году самбо будет включено в программу Военно-спортивных игр дружественных армий государств – участников СНГ и в Спартакиаду Вооруженных сил Республики Казахстан. Запланирован комплекс мероприятий для развития по линии военно-патриотического воспитания молодежи, пройдет открытый республиканский турнир по самбо на Кубок министра обороны РК. В планах – открытие отделения самбо в алматинском Военно-спортивном колледже имени Бауыржана Момышулы, где преимущество будет отдаваться детям из многодетных семей, военнослужащих и сельской молодежи. В целях массового развития будем приглашать специалистов-инструкторов по боевому самбо в ряды Вооруженных сил", – поделился президент федерации.

На сегодняшний день в более 1100 секциях по самбо занимаются свыше сорока тысяч человек.

Федерация, входящая в международную федерацию самбо, приложит максимум усилий для массового развития спортивного и боевого самбо и результативности выступлений казахстанских самбистов на международных соревнованиях.

По информации сайта МО, Руслан Жаксылыков родился 4 марта 1966 года в городе Каскелен, Алматинской области. Окончил Алматинское высшее общевойсковое командное училище имени И.С. Конева (1987 год). Военная академия имени М.В. Фрунзе (1996 год) и Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (2004 год).

Кандидат педагогических наук.

С 1987 по 2006 года проходил службу на различных должностях от командира взвода до командира соединения внутренних войск МВД Казахстана.

С 2006 по 2007 года является заместителем командующего внутренними войсками МВД Казахстана.

С 2007 по 2008 года – первый заместитель командующего внутренними войсками – начальник Главного штаба внутренних войск МВД РК.

В 2008 году Жаксылыков стал командующим внутренними войсками МВД РК. С января 2013 года – главнокомандующий внутренними войсками МВД РК.

С апреля 2014 года – главнокомандующий Национальной гвардией Республики Казахстан. С сентября 2021 года по январь 2022 года занимал должность заместителя министра внутренних дел – главнокомандующего Национальной гвардией Казахстана.

В январе 2022 года Жаксылыков был назначен министром обороны РК. Также был переназначен на эту должность в апреле прошлого года.

В феврале уходящего года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь переназначил Руслана Жаксылыкова на пост министра обороны РК.