Токаев принял главу "КазМунайГаза"

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Асхата Хасенова с отчетом и дал ему ряд поручений, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, глава государства принял председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Асхата Хасенова.

Асхат Хасенов отчитался о результатах деятельности национальной компании в 2024 году:

объем добычи нефти и конденсата по группе компаний КМГ составил 23,8 млн тонн, превысив показатель 2023 года на 1,3%;

для поддержания уровня добычи реализуется Программа технологических вызовов, предусматривающая применение методов повышения нефтеотдачи с дифференцированным подходом к каждому месторождению;

начался этап проектирования по проекту "Каламкас-море" стоимостью 6,4 млрд долларов;

в 2024 году стартовало бурение на скважинах Тургай Палеозой, Каратон Подсолевой, Каражар и Тайсойган, ресурсы которых превышают 800 млн тонн в нефтяном эквиваленте.

Он также проинформировал президента о том, что объем транспортировки нефти в 2024 году превысил показатель 2023 года на 4% и составил 83,6 млн тонн: на отечественных нефтеперерабатывающих заводах в прошлом году переработано 17,44 млн тонн нефти. Для обеспечения внутреннего рынка приняты меры по увеличению производства светлых нефтепродуктов на 370 тыс. тонн в сравнении с 2023 годом.

Еще в рамках встречи Асхат Хасенов:

рассказал, что на стадии реализации находится проект по увеличению производства битума до 750 тыс. тонн в год на ТОО "CASPI BITUM";

сообщил, что начаты ранние строительные работы по проекту завода по производству полиэтилена стоимостью 7,4 млрд долларов, мощность которого составит 1 млн 250 тыс. тонн продукции в год;

доложил, что в Мангистауской области ведется строительство опреснительного завода для обеспечения качественной питьевой водой жителей города Жанаозен, а также начато строительство гибридной электростанции мощностью 247 МВт;

представил информацию о реализации социальных проектов в регионах страны.

В завершение встречи президент поручил продолжить системную работу по проведению геологоразведочных работ, реализации крупных инвестиционных проектов и развитию нефтегазохимии.

Напомним, вчера, 8 декабря, глава государства принял первого заместителя руководителя Администрации президента. Перед Дарханом Сатыбалды были поставлены ключевые задачи, которые ему предстоит выполнять на новом посту.

Позднее Токаев объяснил, чем в его администрации будет занят экс-аким Дархан Сатыбалды.

Также Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции страны. Марат Омаров отчитался об исполнении контрольных функций ведомства, включая результаты принятых мер антимонопольного реагирования в 2024 году, и рассказал о планах по развитию конкуренции на 2025 год.

Еще Марат Омаров в качестве президента Казахстанской федерации футбола ознакомил главу государства с планами по повышению потенциала отечественного футбола и поддержке детско-юношеского спорта.