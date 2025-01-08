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Токаев принял Дархана Сатыбалды

Опубликовано:

Дархан Сатыбалды и Касым-Жомарт Токаев
Дархан Сатыбалды и Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Сегодня, 8 декабря, глава государства принял первого заместителя руководителя Администрации президента, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, глава государства принял первого заместителя руководителя Администрации президента.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев высоко оценил итоги работы Дархана Сатыбалды в Туркестанской области.

Глава государства отметил, что должность первого заместителя руководителя Администрации президента вводится с целью совершенствования управленческих процессов и регионального взаимодействия, усиления контроля за исполнением решений и его поручений на местах, а также улучшения качества принимаемых мер и укрепления доверия граждан к государственным институтам.

Перед Дарханом Сатыбалды были поставлены ключевые задачи, которые ему предстоит выполнять на новом посту.

Напомним, 6 января Дархан Сатыбалды был назначен первым заместителем руководителя Администрации президента Республики Казахстан и освобожден от ранее занимаемой должности.

Добавим, Дархан Сатыбалды с августа 2022 года занимал пост акима Туркестанской области. В декабре 2022-го его переназначили на эту должность.

Согласно официальной информации, он родился в 1974 году в Южно-Казахстанской области.

Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт имени Сейфуллина, Казахский гуманитарно-юридический университет. Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 1996 году в коммунальном предприятии "Келес" Келесского района Южно-Казахстанской области.

С 2000 по 2006 год занимал различные должности в Министерстве финансов, Управлении делами президента.

С 2007 по 2010 год являлся заместителем директора бюджетного и финансового департаментов Министерства образования и науки, заместителем председателя Комитета науки.

В 2010 году был назначен начальником Департамента Комитета национальной безопасности.

С 2011 по 2013 год являлся заместителем заведующего социально-экономическим отделом Канцелярии премьер-министра РК.

В 2013 году занял пост акима Шымкента.

С 2015 по 2017 годы занимал должность первого заместителя акима Южно-Казахстанской области. Избирался депутатом Сената Парламента.

С марта 2019 года до назначения на пост акима Туркестанской области занимал должность чрезвычайного и полномочного посла РК в Узбекистане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2209305-tokaev-prinyal-darhana-satybaldy/

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