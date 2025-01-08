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Токаев объяснил, чем в его администрации будет занят экс-аким Дархан Сатыбалды

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил сегодня проектный офис, расположенный в кампусе EXPO в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Сегодня, как сообщает Акорда в Telegram-канале, Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью Проектного офиса, расположенного в кампусе EXPO, который призван внести свой вклад в реализацию проводимых в стране реформ и стратегических инициатив.

Подобные структуры, создаваемые при высших органах власти, функционируют в ряде стран. Так, в Великобритании действует Проектный офис премьер-министра (Prime Minister's Delivery Unit), в Малайзии - PEMANDU, в Объединенных Арабских Эмиратах - Офис акселерации.

Отмечается, что проектный офис будет заниматься разработкой решений для качественного исполнения приоритетных задач, поставленных в посланиях главы государства и Национальном плане развития Казахстана.

️Касым-Жомарту Токаеву доложили о ходе реализации таких стратегически важных проектов, как внедрение платформенных решений для повышения фискальной устойчивости, развитие Мангистауской области, формирование и развитие человеческого капитала.

Кроме того, министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сформировало межведомственные команды по таким направлениям, как транспорт и логистика, здравоохранение, образование и просвещение, энергетика, вода, промышленность и строительство, цифровое развитие, инновации и региональное развитие. Данный подход позволит сфокусироваться на ограниченном количестве задач в узкой сфере деятельности для обеспечения более качественных и быстрых результатов.

Ознакомившись с презентациями, президент отметил, что членам правительства следует сосредоточиться на решительных действиях в целях достижения существенных результатов в социально-экономическом развитии страны

"Перед нами стоят важные задачи. Самое главное - держать на особом контроле ход выполнения поручений, данных главой государства. Основная цель этого центра - повышение эффективности реформ. Эту сферу будет координировать первый заместитель руководителя Администрации президента Дархан Сатыбалды. И министры, и акимы должны быть готовы принимать смелые решения. Ранее я ставил перед правительством конкретные задачи. По вопросам социально-экономического развития страны оно должно самостоятельно принимать необходимые решения. Требую конкретных результатов", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент призвал министров и руководителей сфокусироваться на ряде задач.

"В настоящее время мы сосредоточены на крупных инфраструктурных проектах, цифровизации, искусственном интеллекте и ядерной энергетике. Это ключевые стратегические направления развития нашей страны. Правительство должно в обязательном порядке учитывать эти важные вопросы в работе", – подчеркнул он.

Глава государства также отдельно остановился на перспективах развития атомной энергетики.

"По строительству атомных станций - надо ускоряться. Я уже сказал в интервью, что будем строить две большие станции, возможно, три. Мы должны превратить Казахстан в страну с развитой ядерной энергетикой, страну, где функционирует искусственный интеллект и в полном объеме работает цифровизация", - подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, 6 января стало известно, что Дархан Сатыбалды назначен первым заместителем руководителя Администрации президента Республики Казахстан.

До этого Сатыбалды с августа 2022 года занимал пост акима Туркестанской области. В декабре 2022-го его переназначили на эту должность.

Сегодня глава государства принял первого заместителя руководителя Администрации президента Дархана Сатыбалды. Отмечено, что должность первого заместителя руководителя Администрации президента вводится с целью совершенствования управленческих процессов и регионального взаимодействия, усиления контроля за исполнением решений и его поручений на местах, а также улучшения качества принимаемых мер и укрепления доверия граждан к государственным институтам.

Перед Дарханом Сатыбалды были поставлены ключевые задачи, которые ему предстоит выполнять на новом посту.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2208210-tokaev-obyasnil-chem-v-ego-administracii-budet-zanyat-eks-akim-darhan-satybaldy/

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