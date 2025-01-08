Глава государства принял президента Казахстанской федерации футбола

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял нового руководителя Федерации футбола РК (КФФ) Марата Омарова, передает NUR.KZ со ссылкой на Akorda.kz.

Марат Омаров в качестве президента Казахстанской федерации футбола ознакомил Главу государства с планами по повышению потенциала отечественного футбола и поддержке детско-юношеского спорта.

Напомним, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров был избран президентом КФФ 20 декабря прошлого года на Внеочередной Выборной конференции.

По итогам голосования функционер получил 34 голоса из 36 возможных.

На этом посту Марат Омаров сменил бывшего руководителя Адлета Барменкулова, который подал в отставку по собственному желанию.

Ранее, новый глава футбольной федерации провел встречу с главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым.

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