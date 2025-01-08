"Завершено 97 расследований": глава АЗРК отчитался перед Токаевым
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции страны Марата Омарова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
В Telegram-канале Акорды сообщается, что Марат Омаров отчитался об исполнении контрольных функций ведомства, включая результаты принятых мер антимонопольного реагирования в 2024 году.
"Омаров доложил о снижении уровня концентрации на ключевых товарных рынках и ходе приватизации в рамках указа главы государства о мерах по либерализации экономики: агентством завершено 97 антимонопольных расследований", - сказано в сообщении.
Также Марат Омаров рассказал о планах по развитию конкуренции на 2025 год.
"Для усиления контроля за ценами на монопольных рынках, повышения эффективности расследований и анализа рынков разработан пакет соответствующих изменений в законодательство.
Планируется создание и развитие цифровой экосистемы АЗРК, включающей информационно-аналитическую систему, цифровой портал, инструменты аналитики на основе технологий искусственного интеллекта", - добавили в Акорде.
Также сообщается, что в качестве президента Казахстанской федерации футбола Омаров ознакомил Токаева с планами по повышению потенциала отечественного футбола и поддержке детско-юношеского спорта.
Во время приема Марат Омарова в прошлом году Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений Омарову, связанных с развитием конкуренции в ключевых секторах экономики, проводимыми ведомством расследованиями, а также с подходами к защите и развитию малого и среднего бизнеса.
Добавим, Марат Омаров был назначен на пост председателя Агентства по защите и развитию конкуренции в августе 2022 года.
На официальном сайте АЗРК говорится, что Агентство осуществляет руководство в сфере защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности, контроль и регулирование деятельности, отнесенной к сфере государственной монополии, а также государственный контроль и лицензирование деятельности в сфере товарных бирж.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2208671-glava-antikora-dolozhil-tokaevu-o-planah-po-razvitiyu-futbola/