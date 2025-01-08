"Завершено 97 расследований": глава АЗРК отчитался перед Токаевым

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции страны Марата Омарова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В Telegram-канале Акорды сообщается, что Марат Омаров отчитался об исполнении контрольных функций ведомства, включая результаты принятых мер антимонопольного реагирования в 2024 году.

"Омаров доложил о снижении уровня концентрации на ключевых товарных рынках и ходе приватизации в рамках указа главы государства о мерах по либерализации экономики: агентством завершено 97 антимонопольных расследований", - сказано в сообщении.

Также Марат Омаров рассказал о планах по развитию конкуренции на 2025 год.

"Для усиления контроля за ценами на монопольных рынках, повышения эффективности расследований и анализа рынков разработан пакет соответствующих изменений в законодательство.

Планируется создание и развитие цифровой экосистемы АЗРК, включающей информационно-аналитическую систему, цифровой портал, инструменты аналитики на основе технологий искусственного интеллекта", - добавили в Акорде.

Также сообщается, что в качестве президента Казахстанской федерации футбола Омаров ознакомил Токаева с планами по повышению потенциала отечественного футбола и поддержке детско-юношеского спорта.

Во время приема Марат Омарова в прошлом году Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений Омарову, связанных с развитием конкуренции в ключевых секторах экономики, проводимыми ведомством расследованиями, а также с подходами к защите и развитию малого и среднего бизнеса.

Добавим, Марат Омаров был назначен на пост председателя Агентства по защите и развитию конкуренции в августе 2022 года.

На официальном сайте АЗРК говорится, что Агентство осуществляет руководство в сфере защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности, контроль и регулирование деятельности, отнесенной к сфере государственной монополии, а также государственный контроль и лицензирование деятельности в сфере товарных бирж.