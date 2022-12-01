Дархан Сатыбалды. Фото: gov.kz

Дархан Сатыбалды сохранил пост акима Туркестанской области. Указ о его назначении подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Назначить Сатыбалды Дархана Амангелдыулы акимом Туркестанской области", - говорится в документе.

Напомним, Дархан Сатыбалды стал главой региона в конце августа 2022 года.

Он родился в 1974 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт имени Сейфуллина, Казахский гуманитарно-юридический университет. Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 1996 году в коммунальном предприятии "Келес" Келесского района Южно-Казахстанской области.

С 2000 по 2006 годы занимал различные должности в Министерстве финансов, Управлении делами президента.

С 2007 по 2010 годы являлся заместителем директора бюджетного и финансового департаментов Министерства образования и науки, заместителем председателя Комитета науки.

В 2010 году назначен начальником Департамента Комитета национальной безопасности.

С 2011 по 2013 годы являлся заместителем заведующего социально-экономическим отделом Канцелярии премьер-министра РК.

В 2013 году назначен акимом Шымкента.

С 2015 по 2017 годы занимал должность первого заместителя акима Южно-Казахстанской области. Избирался депутатом Сената Парламента.

С марта 2019 года до назначения на пост акима Туркестанской области занимал должность Чрезвычайного и полномочного посла РК в Узбекистане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1999773-darhan-satybaldy-sohranil-post-akima-turkestanskoy-oblasti/