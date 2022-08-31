Дархан Сатыбалды. Фото: instagram.com/darkhan.satybaldy

Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Назначить Сатыбалды Дархана Амангелдыулы акимом Туркестанской области, освободив от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Узбекистан", - говорится в тексте.

Дархан Сатыбалды родился 26 марта 1974 года в Южно-Казахстанской области.

В 1996 году окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт имени Сейфуллина по специальности "экономист-менеджер", в 2003 году - Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "юрист". Кандидат экономических наук.

Карьеру начал в 1991 году в качестве рабочего отделения "Коммунизм" Келесского района.

В разные годы работал в отделе бюджетного планирования и финансового контроля Управления делами президента РК, Комитете по судебному администрированию при Верховном суде РК, Комитете науки МОН РК, КНБ РК, Канцелярии премьер-министра РК.

Был акимом Шымкента в 2013-2015 годах, первым заместителем акима Южно-Казахстанской области.

До настоящего назначения занимал пост Чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Узбекистане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1985471-darhan-satybaldy-naznachen-akimom-turkestanskoy-oblasti/