Дархан Сатыбалды назначен первым заместителем главы Администрации президента

Дархан Сатыбалды назначен первым заместителем руководителя Администрации президента Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в Telegram-канале пресс-службы Акорды, Дархан Сатыбалды освобожден от ранее занимаемой должности.

Отметим, Дархан Сатыбалды с августа 2022 года занимал пост акима Туркестанской области. В декабре 2022-го его переназначили на эту должность.

Согласно официальной информации, он родился в 1974 году в Южно-Казахстанской области.

Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт имени Сейфуллина, Казахский гуманитарно-юридический университет. Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 1996 году в коммунальном предприятии "Келес" Келесского района Южно-Казахстанской области.

С 2000 по 2006 год занимал различные должности в Министерстве финансов, Управлении делами президента.

С 2007 по 2010 год являлся заместителем директора бюджетного и финансового департаментов Министерства образования и науки, заместителем председателя Комитета науки.

В 2010 году был назначен начальником Департамента Комитета национальной безопасности.

С 2011 по 2013 год являлся заместителем заведующего социально-экономическим отделом Канцелярии премьер-министра РК.

В 2013 году занял пост акима Шымкента.

С 2015 по 2017 годы занимал должность первого заместителя акима Южно-Казахстанской области. Избирался депутатом Сената Парламента.

С марта 2019 года до назначения на пост акима Туркестанской области занимал должность чрезвычайного и полномочного посла РК в Узбекистане.

Напомним, накануне стало известно, что депутатов маслихата Туркестанской области созывают на собрание для дачи согласия на назначение акима области. Собрание должно состояться сегодня в 10:30.

Добавим, согласно информации на сайте Акорды, Администрация президента является государственным органом, формируемым президентом Республики Казахстан, непосредственно ему подчиненным и подотчетным.

Миссией Администрации является качественное и своевременное информационно-аналитическое, правовое, протокольно-организационное, документационное и иное обеспечение деятельности президента.

Руководителем Администрации президента с февраля 2024 года является Айбек Дадебаев. На этом посту он сменил Олжаса Бектенова, который сейчас возглавляет правительство страны.