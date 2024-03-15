"Каким будет будущее молодежи?": Токаев порассуждал на тему иждивенчества

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал миграцию казахстанцев, как внутреннюю, так и за пределы страны. Об этом сообщает официальный telegram-канал Акорды.

"Важнейшими для нас ценностями также являются трудолюбие и профессионализм. Настоящего успеха в жизни может добиться только трудолюбивый человек, преданный делу профессионал. Я, как глава государства, выступаю за то, чтобы наши граждане, в особенности, молодежь, были хорошо образованными и обладали широким кругозором.

Народная мудрость гласит: «Водрузи свой флаг на родной земле». Молодое поколение должно правильно понимать глубинный смысл этих слов. Казахстан – наше священное и общее Отечество, каждый уголок нашей страны – наша родная земля. Молодежь должна одинаково хорошо себя чувствовать во всех регионах, внося вклад в развитие нашей единой и неделимой страны", - рассказал президент.

Он отметил, что во время своих региональных поездок замечает, что многие молодые люди с неохотой покидают родные края.

"По моему поручению в 2022 году для молодежи западных областей было выделено 10 тысяч образовательных грантов. К сожалению, значительная часть из них не была использована. Поэтому количество грантов в прошлом году пришлось сократить.

Фактически молодые люди не воспользовались предоставленными им возможностями. Каким будет мировосприятие и будущее молодежи, безвылазно просидевшей на одном месте? Ответ на этот вопрос очевиден, все понятно без слов.

На самом деле, в этом есть и вина старшего поколения. Часто родители не хотят отпускать своих детей далеко от дома. Из-за чего многие молодые люди становятся неконкурентоспособными на рынке труда и вынуждены надеяться на социальную помощь и поддержку государства. Это приводит к иждивенчеству", - добавил Токаев.

Он отметил, нужно получать знания в других регионах и даже странах. Важно увидеть своими глазами, как живут другие народы. Следует ехать туда, где есть возможность принести наибольшую пользу себе и своей стране, считает президент.

Глава государства добавил, что в северных регионах Казахстана ощущается нехватка трудовых ресурсов.

"Там созданы все условия для получения бесплатного образования и хорошего рабочего места. Нужно лишь правильно воспользоваться всеми предоставляемыми государством возможностями.

Мы не должны забывать, что являемся потомками номадов. Сегодня модернизированное кочевничество стало общемировым феноменом и востребованным, общепризнанным стилем жизни. В свое время в нашей стране были те, кто позволял себе свысока смотреть на граждан соседних стран, вынужденных работать за рубежом. Но по сути ведь эти люди получают в других странах хороший трудовой опыт, новые знания, востребованные навыки. Тем самым они вносят значимый вклад в развитие экономик своих стран", - уверен президент

Кроме того, Токаев привел статистику, согласно которой в США сейчас проживают тысячи граждан из соседних центрально-азиатских республик.

"Многие успешно ведут там собственный бизнес, занимаются торговлей, среди них появляются состоятельные люди. И они не оторвались от своих корней, не потеряли свою национальную идентичность. В поисках достойного заработка не считают зазорным переезжать в другие страны и граждане развитых государств. Именно такие мобильные, открытые миру, восприимчивые ко всему новому люди во всем мире называются современными кочевниками – Modern Nomads.

В последние годы наша молодежь тоже чаще и больше стала выезжать за рубеж. Это общемировая тенденция. На данный момент около 200 тысяч казахстанцев на законных основаниях работают за границей. Но есть и те, кто трудится за рубежом без официального статуса", - говорит Токаев.

Он отметил, что не имеет значения, кем они трудятся, каким бизнесом занимаются, потому что "плохой работы не бывает".

"Важно, чтобы все было в рамках закона. Только в этом случае государство сможет защитить их трудовые права и, если потребуется, оказать им необходимую поддержку.

Если внутри страны или за границей появляется хорошая возможность достойного легального заработка, то ее надо использовать. Самое главное – быть ответственным гражданином, добросовестно трудиться и зарабатывать честным путем", - добавил президент.

Ранее мы приводили статистику от аналитиков, сколько молодых казахстанцев не работает и не учится.