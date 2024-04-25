"Без исторических травм и обид": Токаев высказался о воспитании подрастающего поколения казахстанцев

Сегодня, выступая на заседании XXXIIІ сессии АНК, президент Касым-Жомарт Токаев высказался о воспитании подрастающего поколения казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как отметил президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении, вся система социализации граждан в стране должна быть ориентирована на продвижение идеалов любви к родине, основана на уважении культуры, обычаев и традиций нашего народа.

"Принципиальное значение имеют задачи формирования правильных ценностей, взглядов и убеждений граждан, а также укрепления взаимопонимания и согласия в обществе. Эти вопросы нельзя пускать на самотек, они требуют постоянного участия Ассамблеи и всех государственных органов в центре и на местах.

Огромное внимание следует уделить воспитанию детей на основе наших фундаментальных ценностей. Мировоззрение подрастающего поколения должно быть свободно от исторических травм и обид, догматизма и застарелых культурных стереотипов. Важно, чтобы мировоззрение молодых людей базировалось на объективном восприятии прошлого, настоящего и будущего страны как общего неделимого достояния нашей единой нации, без политизации и ненужных эмоций", — отметил президент.

Казахстанцы, по мнению главы государства, должны следовать собственной идеологической повестке, свободной от негативного влияния извне.

"В основе нашей идеологии – независимость государства. Помимо правильных слов и намерений, важны конкретные дела и каждодневные усилия. В учебно-воспитательном процессе должны звучать принципы "Мы разные, но мы равные", "Единый народ Казахстана", - добавил Токаев.

Ранее сообщалось, что в связи с текущей паводковой ситуацией в ряде областей о проведении нынешней сессии Ассамблеи в онлайн-формате.

Также ранее президент назначил Лугмара Буларова и Юрия Шина заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана. Их предшественники Акбаржон Исмаилов и Аурика Дяк покинули свои посты.