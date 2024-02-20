"Мы вступаем в очень трудное время": Токаев обратился к молодым казахстанцам

Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме Президентского молодежного кадрового резерва, отметил, что возлагает большие надежды на молодое поколение, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства напомнил, что где бы он ни находился, его всегда волнует будущее молодого поколения.

"Я возлагаю на вас большие надежды. Я буду делать все возможное, чтобы поддерживать вашу работу во всех секторах, будь то экономика, государственная служба и так далее. Вы взрослеете, мы стареем. Это вполне нормально. Придет время, и мы уступим вам место. Мы уйдем на пенсию, а вы придете нам на смену. Но вы должны быть готовы служить своей стране, служить нашей Родине. Мы вступаем в очень трудное время, мы видим, какие потрясения происходят за рубежом", – сказал он.

Также президент подчеркнул, что на специалистов Президентского молодежного кадрового резерва возлагается огромная ответственность, ведь их главная задача – защита интересов государства.

"Вы в скором времени подойдете к тому, что будете принимать самые ответственные решения на благо государства, будете руководить нашей страной в самых разных секторах, будь это правительство или квазигосударственный сектор. Ну и, конечно же, вы будете работать в частном секторе. Поэтому я с большой надеждой смотрю на вас.

Прежде всего, необходимо понимать эту огромную ответственность. Какой бы ни была отрасль, главной целью должны быть интересы государства. Как известно, недавно я провел расширенное заседание правительства, на котором остановился на конкретных мерах по реализации новой экономической политики Казахстана. Сейчас перед нами стоят масштабные задачи", – сказал Токаев.

Напомним, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме Президентского молодежного кадрового резерва.

Во время своего выступления он отметил, что для повышения привлекательности государственной службы необходимо установить заработную плату, конкурентную с частным сектором.

Также президент высказался о работе женщин в структуре государственного аппарата.

"Во-первых, не в обиду будет сказано мужчинам, женщины все-таки более внимательны к работе, более тщательно подходят, не подвержены коррупционным проявлениям и действиям. Статистика Агентства по противодействию коррупции говорит о том, что женщины ведут себя более ответственно", – отметил он.