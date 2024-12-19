"Это жизнь": аким области Жетісу о выговорах и замечаниях в адрес подчиненных

Сегодня, 19 декабря, аким области Жетісу Бейбит Исабаев в СЦК рассказал, за какие проступки отчитывает своих подчиненных, передает корреспондент NUR.KZ.

Бейбит Исабаев отметил, что в регионе 10 акимов.

"Если они по 6 раз получили выговор, они уже не акимы, они не должны работать. За ненадлежащее исполнение своих функциональных обязанностей.

У нас всякие (случаи - прим. ред.) бывают, ну например, закуп домов для категории СУСН, деньги выделяли, вовремя конкурс не организовали, деньги вовремя не получили, вовремя не платили.

Или же собираем урожай, под дождем осталось 20-30 гектаров. Все условия были, техника есть, один раз предупредили, два раза предупредили, жалко же, если зерно под дождем, под снегом останется. Кого-то надо наказывать", - заявил он.

В целом, по его словам, у акима очень много функциональных обязанностей.

"Принимаем меры дисциплинарного взыскания в виде выговора. Даже есть случаи, когда мои заместители получили строгий выговор, но по истечению шести месяцев он аннулируется. Это жизнь, каждый день у нас проблемы, надо в срок, самое главное - качественно надо исполнять все это. Иначе нет порядка, нет законности, нет прогресса, нет результатов", - пояснил свои действия глава региона.

Добавим, также сегодня аким области Жетісу высказался о резонансном случае в регионе – там сельский аким был приговорен к 1 году ограничения свободы по делу о домогательствах. Бейбит Исабаев охарактеризовал случай словами "неправильно" и "стыдно", отметив, что чиновник был уволен.

Также аким высказался о командных перемещениях, а именно - рассказал о своем опыте после назначения: он взял с собой в регион одного человека, своего помощника. Но это единственное исключение, все акимы в регионе - местные кадры, заявил Исабаев и назвал командные перемещения пережитком прошлого.

Напомним, Бейбит Исабаев был назначен акимом области Жетісу в июне 2022 года. В декабре того же года указом президента Казахстана Бейбит Исабаев был переназначен на должность акима этого же региона.