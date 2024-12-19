"Это пережиток прошлого": аким области Жетісу - о командных перемещениях

Аким области Жетісу Бейбит Исабаев в СЦК высказался о командных перемещениях, а именно - рассказал о своем опыте после назначения, передает корреспондент NUR.KZ.

Бейбит Исабаев признал, что после назначения акимом взял с собой в регион одного человека.

"Это мой помощник. Когда я был сенатором, он был моим помощником. До сих пор работает (прим.ред. - помощником). Больше никого не брал. Все руководители - жители этой области. Более того, кроме меня нет родившихся в Алматинской области - все родом из области Жетісу. Родились и выросли здесь. Акимы все - местные кадры", - заверил он.

Он также дал оценку так называемым командным перемещениям.

"Командные перемещения - это пережиток прошлого. Об этом надо забыть. Я на такое не пойду", - резюмировал Исабаев.

Напомним, Бейбит Исабаев был назначен акимом области Жетісу в июне 2022 года. В декабре того же года указом президента Казахстана Бейбит Исабаев был переназначен на должность акима этого же региона.

Стоит отметить, что в феврале этого года, выступая на форуме Президентского молодежного кадрового резерва, президент Токаев подверг критике сохранившуюся до сих пор практику командных перемещений.

В этой связи Администрации президента и Агентству по делам государственной службы было поручено взять данный вопрос под жесткий контроль и решительно воспрепятствовать подобным проявлениям.