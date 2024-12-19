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"Стыдно и неправильно": аким области Жетісу о нападениях чиновников на женщин

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Бейбит Исабаев
Бейбит Исабаев. Фото: akorda.kz

Аким области Жетісу в СЦК высказался о резонансном случае в регионе – там сельский аким был приговорен к 1 году ограничения свободы по делу о домогательствах, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, не стало ли это слишком простым наказанием для акима.

"Наказание было не за попытку изнасилования, а за незаконное проникновение в чужой дом. Это решение суда, я с уважением отношусь, что-либо комментировать здесь не могу. Что касается этики и дисциплины госслужащего, конечно, это неправильно, так не должно быть. Мы его уволили, как вышло решение суда. Стыдно", - сказал в ответ Бейбит Исабаев.

По его словам, проступок бывшего коллеги "должен послужить уроком для других госслужащих, в том числе районных и сельских акимов".

"Да, были, к сожалению, такого рода факты нелицеприятные. Начальник городской полиции осужден на долгий срок. Начальник департамента полиции области был освобожден от занимаемой должности. Вместе с ним несколько его замов. Провели совместную коллегию с ДП и агентством госслужбы, акиматом. Провели, довели до каждого личного состава, ДП области, города Талдыкоргана", - добавил глава региона.

Еще один факт, по его словам, имел место в Аксу.

"За это мы уволили одного из заместителей акима района, провели большое открытое совещание, и получили дисциплинарные взыскания еще несколько сотрудников акимата района. Получили предупреждения руководство, мои заместители, которые курируют эти вопросы", - резюмировал Исабаев.

Напомним, в сентябре жительница области Жетiсу заявила о домогательствах со стороны местного акима. В ноябре по этому делу вынесли приговор акиму села и сотруднику акимата по обвинению в незаконном проникновении в дом местной жительницы. Подсудимых признали виновными в предъявленном обвинении. Каждый был приговорен к ограничению свободы сроком на 1 год.

Весной этого года в Талдыкорганском городском суде было рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления полиции Марата Куштыбаева, обвиняемого в изнасиловании. Приговором суда ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 10 лет. А также лишили звания "полковник полиции".

В прошлом году, когда стало известно, что начальника УП Талдыкоргана задержали по подозрению в изнасиловании 27-летней девушки, начальник ДП области Жетісу Атыгай Арыстанов был освобожден от занимаемой должности. Лишились своих постов и другие руководители.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2202408-stydno-i-nepravilno-akim-zhetysuskoy-oblasti-o-napadeniyah-chinovnikov-na-zhenshchin/

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