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Токаев прилетел в Талдыкорган (фото)

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в область Жетісу. В планах главы государства - посетить ряд промышленных и социальных объектов региона, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

О прибытии Касым-Жомарта Токаева сообщили в официальном Telegram-канале Акорды.

10 декабря Касым-Жомарт Токаев побывал в Актюбинской области. Его рабочая поездка началась с посещения шахты "Болашак", проектная мощность которой составляет 7,5 млн тонн хромовой руды в год. После Токаев посетил Хромтауский горно-технический высший колледж и школу.

Затем глава государства ознакомился с работой завода по производству стальных труб в Актобе и др.

Сегодня пресс-служба Акорды сообщила, что Токаев встретился с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

Также напомним, что президент Казахстана приезжал в область Жетiсу еще в конце октября прошлого года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2199705-tokaev-priletel-v-oblast-zhetisu/

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