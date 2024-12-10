Токаев прибыл в Актюбинскую область
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 10 декабря, прибыл в Актюбинскую область для ознакомления с деятельностью важных объектов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Актюбинскую область.
Глава государства посетит ряд промышленных предприятий региона, а также ознакомится с деятельностью социальных объектов.
Напомним, ранее в сентябре президент Казахстана был в Костанайской области, а в конце месяца посещал с рабочей поездкой Туркестанскую область, где осмотрел ряд предприятий и объектов.
В конце февраля Касым-Жомарт Токаев прилетал с рабочим визитом в Восточно-Казахстанскую область, чтобы посетить промышленные и социальные объекты региона.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2198405-tokaev-pribyl-v-aktyubinskuyu-oblast/