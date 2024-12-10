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Что делал Токаев в Актюбинской области (фото)

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Касым-Жомарт Токаев посетил Хромтауский горно-технический высший колледж
Касым-Жомарт Токаев посетил Хромтауский горно-технический высший колледж. Фото: Акорда

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Актюбинскую область. В пресс-службе Акорды рассказали, какие объекты посетил глава государства, передает NUR.KZ.

Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Актюбинскую область началась с посещения шахты "Болашак", проектная мощность которой составляет 7,5 млн тонн хромовой руды в год.

️Глава государства был проинформирован о том, что на объекте будет создано 1800 рабочих мест с объемом привлеченных инвестиций более 1 трлн тенге.

️Как отметил председатель совета директоров Eurasian Resources Group Шухрат Ибрагимов, шахта "Болашак" является одним из крупнейших инвестиционных проектов группы ERG.

️Предприятие разрабатывает два месторождения – "Миллионное" и "Алмаз-Жемчужина". В процессе добычи используются передовые технологии и современное оборудование, в том числе интеллектуальная буровая установка с автоматическим режимом бурения, дистанционное управление с поверхности, а также полностью автоматизированная подъемная машина.

️По словам руководителя ERG, запуск шахты "Болашак" Донского горно-обогатительного комбината является историческим событием для горнодобывающей промышленности Казахстана.

Токаев ознакомился с работой шахты "Болашак" в Хромтау
Токаев ознакомился с работой шахты "Болашак" в Хромтау. Фото: Акорда

После Касым-Жомарт Токаев посетил Хромтауский горно-технический высший колледж.

Президент был проинформирован о том, что учреждение профессионального образования, основанное в 1979 году, на сегодняшний день является единственной кузницей кадров для горной отрасли на западе страны.

В колледже обучаются 1157 будущих шахтеров, проходчиков, обогатителей, слесарей, горных электромехаников, электромонтеров, представителей других специальностей.

Директор колледжа Багдашжан Мулдашева рассказала Главе государства о передовых технологиях, применяемых в учебном процессе.

️В частности, внедрена дуальная система обучения, сочетающая теоретические знания с практикой. На территории колледжа действует учебно-шахтный полигон, на котором студенты отрабатывают сложные маневры работы с техникой. Учащиеся используют тренажеры-симуляторы, которые имитируют различное горно-шахтное оборудование.

Касым-Жомарт Токаев посетил Хромтауский горно-технический высший колледж
Касым-Жомарт Токаев посетил Хромтауский горно-технический высший колледж. Фото: Акорда

После осмотра учебного заведения Касым-Жомарт Токаев встретился со студентами и выпускниками

️Глава государства отметил актуальность дуальной системы образования, высоко оценив тесную взаимосвязь теории с обучением практическим навыкам в учебном процессе.

️Президент подчеркнул, что горнодобывающая отрасль играет ключевую роль в экономическом развитии страны. По его словам, следующий год, объявленный Годом рабочих профессий, очень важен с точки зрения поддержки отечественной промышленности.

Также президент посетил Хромтаускую среднюю школу №1.

Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с особенностями образовательного процесса и лабораторной работой учащихся.

Как рассказали Президенту, учебное заведение участвует в пилотном проекте "Развитие потенциала малокомплектных сельских школ Актюбинской области с применением цифровых технологий".

Проект нацелен на повышение качества и эффективности обучения через внедрение цифровых решений в малокомплектных школах. В рамках проекта педагоги обмениваются опытом в дистанционном режиме.

Глава государства посетил открытый урок, в котором в онлайн-режиме приняли участие учащиеся других сельских школ.

По завершении осмотра глава государства подарил образовательному учреждению школьный автобус, который сделает более доступным образование для детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах.

Касым-Жомарт Токаев посетил Хромтаускую среднюю школу №1
Касым-Жомарт Токаев посетил Хромтаускую среднюю школу №1. Фото: Акорда

Затем глава государства ознакомился с работой завода по производству стальных труб в Актобе.

️Предприятие выпускает 20 тыс. тонн продукции в год. Объект стоимостью 3,5 млрд тенге введен в эксплуатацию в июле этого года.

️По словам учредителя завода Миргали Бурбаева, в настоящее время запущены установки по изготовлению труб и металлоконструкций.

️Президенту были представлены долгосрочные планы развития завода. Предприятие намерено расширить ассортимент выпускаемой продукции и увеличить производственную мощность цехов.

Касым-Жомарт Токаев осмотрел трубный завод
Касым-Жомарт Токаев осмотрел трубный завод. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев также посетил выставку местных товаропроизводителей, на которой было представлено оборудование для промышленных предприятий и железнодорожной отрасли, медицинские приборы, медикаменты, спецодежда, бытовая химия и сантехнические изделия.

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Еще глава государства ознакомился с ходом социально-экономического развития Актюбинской области.

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров доложил Президенту о социально-экономическом развитии региона.

По словам акима, за 11 месяцев текущего года рост экономики составил 6%. Промышленное производство выросло на 4%, а объем прямых иностранных инвестиции за шесть месяцев этого года достиг 175 млн долларов.

Президент был проинформирован о том, что для развития аэропорта Актобе в качестве мультимодального хаба будет создана специальная экономическая зона. В рамках проекта планируется привлечь более 1,2 трлн тенге инвестиций и создать 5 тысяч рабочих мест.

Аким области рассказал главе государства об инвестиционных проектах, реализуемых в регионе и запланированных на 2025-2027 годы.

Касым-Жомарту Токаеву также были представлены макеты строящихся в Актобе новых объектов. По поручению Президента в городе будут возведены драматический театр на 700 мест и многофункциональный стадион на 35 тысяч зрителей.

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом социально-экономического развития Актюбинской области
Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом социально-экономического развития Актюбинской области. Фото: Акорда

После Касым-Жомарт Токаев посетил Центр оперативного управления в Актобе.

️Глава государства осмотрел здание Центра оперативного управления департамента полиции Актобе.

️Объект обеспечивает круглосуточный мониторинг ситуации на местности в режиме реального времени с помощью порядка 15 тысяч видеокамер.

️В оперативном зале центра работают 32 инспектора и 3 оператора горячей линии «102».

️Заместитель министра внутренних дел Сакен Сарсенов доложил Касым-Жомарту Токаеву об использовании цифровых решений в работе полиции.

️В настоящее время в Актюбинской области действуют 5 центров оперативного управления, благодаря которым выявлено 1,8 тыс. уголовных правонарушений и 187 тыс. нарушений правил дорожного движения.

️Президент также был проинформирован о том, что для повышения эффективности работы органов внутренних дел начато применение технологий искусственного интеллекта, которые анализируют записи камер наблюдения и помогают в поиске пропавших людей.

️Данные технологии дают возможность распознавать лица подозреваемых по фотографиям, загруженным на специальную платформу. Кроме того, они фиксируют факты нарушения правил дорожного движения и позволяют контролировать движение транспорта на дорогах.

️Глава государства обратил внимание на важность обеспечения верховенства Закона и Порядка в обществе и подчеркнул необходимость продолжения работы в данном направлении.

Касым-Жомарт Токаев посетил Центр оперативного управления в Актобе
Касым-Жомарт Токаев посетил ЦОУ в Актобе. Фото: Акорда

Затем президент посетил областной перинатальный центр в Актобе.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что в медицинском учреждении ежегодно рождается 8200 детей, получают лечение более 13 тысяч пациентов. В рамках проекта «Аңсаған сәби» проводится 130 процедур ЭКО, 200 детей проходят реабилитацию в центре раннего вмешательства.

Как рассказали Главе государства, в центре было проведено 50 кардиохирургических и офтальмологических операций для детей с врожденными заболеваниями. До открытия центра младенцев с таким диагнозом направляли на лечение в Астану.

️Президенту также был презентован проект «Клиника одного дня», который реализуется с начала года. На сегодняшний день в рамках проекта, направленного на выявление генетических заболеваний на ранних стадиях, в центре прошли медосмотр 6 тысяч женщин.

️Глава государства побеседовал с медиками и пожелал им успехов в работе.

Касым-Жомарт Токаев посетил областной перинатальный центр в Актобе
Касым-Жомарт Токаев посетил областной перинатальный центр в Актобе. Фото: Акорда

Также Касым-Жомарт Токаев посетил детскую футбольную академию.

️Президент осмотрел детскую футбольную академию, открытую на базе стадиона «Химик» в Актобе.

️Спортивный объект, оснащенный современным оборудованием, обеспечивает условия для тренировок в течение всего года. В настоящее время здесь в соответствии с лучшими мировыми стандартами занимаются 780 детей. Функционируют спортивные залы, административные, реабилитационные, лечебно-оздоровительные и другие кабинеты.

️Касым-Жомарт Токаев в беседе с воспитанниками и тренерами академии подчеркнул, что важно активнее вовлекать детей в занятия спортом, чтобы уберечь их от негативных влияний.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 10 декабря, посетил Актюбинскую область для ознакомления с деятельностью важных объектов.

Касым-Жомарт Токаев посетил детскую футбольную академию
Касым-Жомарт Токаев посетил детскую футбольную академию. Фото: Акорда

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2198634-vizit-tokaeva-v-aktyubinskuyu-oblast-kakie-obekty-posetil-prezident-foto/

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