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Не придется ли казахстанцам ездить за границу на заработки из-за низких зарплат, ответили в МНЭ

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Деньги в конверте, зарплата
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В кулуарах мажилиса министра нацэкономики Нурлана Байбазарова спросили, не будут ли казахстанцы вынуждены работать в других странах из-за низких зарплат на родине, передает корреспондент NUR.KZ.

"Нет, наша цель - создать условия и обеспечить людей работой. Это непрерывная работа. Ежегодно в экономике создается около миллиона новых рабочих мест. Эта тенденция продолжится. Я думаю, что в Казахстане будет достаточно рабочих мест. Ситуация здесь зависит от человека и от того, какую профессию он выбрал", - отметил он.

По его словам, Казахстану нужны технические специальности, этому уделяется внимание.

"Целью государства является создание рабочих мест. Каждый делает свой выбор. Но наша цель – создать благоприятные условия для начала бизнеса и так далее. Никакой опасности нет. У каждого свой выбор. Например, есть граждане нашей страны, которые работают за рубежом, когда они устраиваются на хорошую работу, получают большой контракт и уезжают. Таких примеров много. Например, у нас есть талантливая молодежь и специалисты в области нефти и газа, цифровых технологий. Они работают за границей. Мы не против", - ответил Байбазаров.

По его мнению, тенденции к тому, чтобы казахстанцы ехали за границу на "черную работу", не будет.

Напомним, что министр национальной экономики Нурлан Байбазаров в кулуарах сената сегодня отвечал на вопрос о том, кого в Казахстане можно считать богатым человеком.

В июле этого года стало известно, что Казахстане насчитывается 44 307 долларовых миллионера.

Стоит отметить, ранее аналитики сообщали, что доходы значительной части казахстанцев - меньше 160 тыс. тенге, а по состоянию на конец сентября этого года, размер прожиточного минимума составил 55 120 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2190791-ne-pridetsya-li-kazahstancam-ezdit-za-granicu-na-zarabotki-iz-za-nizkih-zarplat-otvetili-v-mne/

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