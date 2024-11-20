Планируют ли увеличить зарплаты госслужащим в Казахстане, ответили в Минфине

Глава Минфина в кулуарах мажилиса рассказал, могут ли казахстанские чиновники рассчитывать на повышение окладов в ближайшее время, передает корреспондент NUR.KZ.

Мади Такиев на соответствующий вопрос журналистов заявил, что такой вопрос в Минфине не рассматривался.

"Нет не обсуждали, не рассматривался", - заявил он.

Напомним, весной этого года глава Минфина сообщал, во сколько обходится казахстанцам содержание чиновников. Он отметил, что за счет бюджета содержится не только госаппарат, но и сотрудники правоохранительных органов, а также военнослужащие.

А не так давно общественность активно обсуждала вопрос премирования госслужащих в Казахстане.

В конце октября министр финансов Мади Такиев заявил, что теперь госорганы, которые сэкономили бюджетные средства, не могут перевести эти деньги на премии.

"Мы запретили Министерству финансов в лице казначейства переводить средства внутри счетов на премии. Если госорганы имеют экономию, то они не могут перевести эти деньги на премии. Эти деньги возвращаются в бюджет", - сообщал глава Минфина.

Позже в Минфине поясняли, что в рамках исполнения республиканского бюджета этого года действительно выставлены некоторые ограничения на направления экономии по результатам госзакупок на премирование. При этом в ведомстве подчеркивали, что запланированные средства на выплаты премий не будут сокращаться.

В начале ноября в Министерстве финансов вновь, но уже более подробно, разъяснили слова главы ведомства о запрете премий для государственных служащих. На основании постановления правительства выплата премий и надбавок госслужащим осуществляется исключительно за счет экономии бюджетных средств, и так как в этот документ поправок к настоящему моменту не вносится, то нет и оснований для запрета на выплату премий государственным служащим, пояснили в ведомстве.

В ноябре по вопросу высказался и президент страны. По словам Токаева, оснований для запрета на премирование госслужащих нет. "Зарабатывают они немного, часто задерживаются на работе допоздна. У них тоже есть семьи и обязательства, наконец, простые человеческие желания и планы", - сказал глава государства.