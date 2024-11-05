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В Минфине дали разъяснения о запрете премий для госслужащих

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Девушка пересчитывает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Министерстве финансов подробно разъяснили слова главы ведомства о запрете премий для государственных служащих, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на сайте министерства, на основании постановления правительства выплата премий и надбавок госслужащим осуществляются исключительно за счет экономии бюджетных средств.

"Этим постановлением определен конкретный перечень статей расходов, за счет которых, в случае образования экономии, могут быть осуществлены выплаты на премирование (экономия по расходам на командировки, коммунальные и транспортные услуги, услуги связи, аренду помещений и т.д.).

Поскольку на сегодня в указанное постановление, равно как и в другие законодательные акты, не вносились изменения, ограничивающие премирование, оснований для запрета на выплату премий государственным служащим не имеется", – заявили в ведомстве.

При этом, как заявили в министерстве, в предыдущем заявлении Минфина была подчеркнута необходимость неукоснительного следования нормам постановления правительства и недопущения администраторами программ использования на премирование сотрудников средств с иных бюджетных статей, кроме перечисленных в перечне.

"Экономия от реализации инвестиционных проектов и/или приобретения материальных активов, не влияющих на работу госаппарата, подлежит возврату в бюджет", – заключили в министерстве.

Напомним, в конце октября министр финансов Мади Такиев заявил, что теперь госорганы, которые сэкономили бюджетные средства, не могут перевести эти деньги на премии.

"Мы запретили Министерству финансов в лице казначейства переводить средства внутри счетов на премии. Если госорганы имеют экономию, то они не могут перевести эти деньги на премии. Эти деньги возвращаются в бюджет", – сообщал глава Минфина.

Он добавил, что возможность перевода премий закрыта в буквальном смысле.

"Не будет премий. Мы закрыли 112-й код, по которому можно было направить деньги на премию, и откуда их получали", – заявлял Такиев.

Позже в Минфине поясняли, что в рамках исполнения республиканского бюджета этого года действительно выставлены некоторые ограничения на направления экономии по результатам госзакупок на премирование. При этом в ведомстве подчеркивали, что запланированные средства на выплаты премий не будут сокращаться.

Напомним, ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения рассказывали, сколько премий ежегодно положено казахстанцам.

А глава Минфина Мади Такиев сообщал, во сколько обходится казахстанцам содержание чиновников. Он отметил, что за счет бюджета содержится не только госаппарат, но и сотрудники правоохранительных органов, а также военнослужащие.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2183013-v-minfine-dali-razyasneniya-kasatelno-premiy-dlya-gossluzhashchih/

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