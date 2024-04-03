Во сколько обходится казахстанцам содержание чиновников, рассказал глава Минфина

Глава Минфина Мади Такиев в кулуарах мажилиса рассказал, во сколько обходится казахстанцам содержание чиновников, передает корреспондент NUR.KZ.

Мади Такиев сообщил, что за счет бюджета содержится не только госаппарат, но и сотрудники правоохранительных органов, а также военнослужащие.

"Это большая армия служащих. Сейчас навскидку могу сказать, что на коммунальные услуги мы тратим порядка 30 млрд тенге по всем госучреждениям.

Но общая цифра, включающая оплату за комуслуги и зарплату, составляет 1 трлн тенге. Это по всем госслужащим, военнослужащим и так далее. В 1 трлн тенге также заложены все премии", - сообщил он.

Медобслуживание, по словам главы Минфина, чиновники получают в рамках ОСМС.

Напомним, ранее в Комитете госдоходов сообщили, что информация о доходах и имуществе высокопоставленных чиновников появится в открытом доступе со следующего года.

После 1 января 2025 года на официальных интернет-ресурсах госорганов РК будут размещаться сведения о доходах и имуществе высокопоставленных чиновников.

Введение всеобщего декларирования в Казахстане

Напомним, в 2021 году в Казахстане официально началось внедрение системы всеобщего налогового декларирования. Первыми с 2021 года сдавать декларацию начали госслужащие и приравненные к госслужащим лица, а также их супруги.

Тогда гражданам сообщали, что внедрение всеобщего декларирования будет проводиться в несколько этапов и коснется отдельных слоев населения по очереди.

Первый этап (с 1 января 2021 года) – будет заключаться в обязательном декларировании государственных служащих, а также лиц, приравненных к госслужащим, и их супругов;

– будет заключаться в обязательном декларировании государственных служащих, а также лиц, приравненных к госслужащим, и их супругов; Второй этап (с 1 января 2023 года) – работающие на государственных предприятиях (сферы медицины, образования, спорта и так далее) и их супруги;

– работающие на государственных предприятиях (сферы медицины, образования, спорта и так далее) и их супруги; Третий этап (с 1 января 2024 года) – касается юридических лиц, ИП. То есть это руководители компаний и их учредители, индивидуальные предприниматели и их супруги;

– касается юридических лиц, ИП. То есть это руководители компаний и их учредители, индивидуальные предприниматели и их супруги; Четвертый этап (с 1 января 2025 года) – остальное население страны.

В конце прошлого года глава Минфина Ерулан Жамаубаев рассказывал, что нужно подготовить казахстанцам перед сдачей декларации.