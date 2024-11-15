"Зарабатывают они немного, у них тоже есть семьи": Токаев о возможном запрете премий для госслужащих

На первом Форуме работников сельского хозяйства президент высказался по обсуждаемой в обществе теме возможного запрета премий госслужащим, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, президент в числе дискуссионных тем прокомментировал возможный запрет на выплату премий государственным служащим.

"По данному вопросу министерством финансов уже даны разъяснения – оснований для такого запрета не существует.

Госслужащие выступают одними из главных проводников системных преобразований в стране. Зарабатывают они немного, часто задерживаются на работе допоздна. У них тоже есть семьи и обязательства, наконец, простые человеческие желания и планы.

Считаю, что для повышения эффективности госорганов оплата труда рядовых сотрудников должна быть конкурентной. И премии помогают решать эту задачу. По-другому сложно привлечь на госслужбу квалифицированных специалистов и предотвратить текучку кадров", - заявил президент.

Также глава государства отметил, что правительству необходимо пересмотреть систему социальной помощи гражданам.

"Соответствующее поручение уже было дано. Государственную адресную социальную помощь должны получать действительно нуждающиеся граждане. Однако встречаются случаи, когда сразу несколько человек из одной семьи получают адресную социальную помощь. К сожалению, такие люди не хотят трудиться и зарабатывать на жизнь, потому что рассчитывают на помощь от государства. Это неприемлемо. В конечном счете, такая позиция ведет к социальному иждивенчеству", - сказал Токаев.

Напомним, в конце октября министр финансов Мади Такиев заявил, что теперь госорганы, которые сэкономили бюджетные средства, не могут перевести эти деньги на премии.

"Мы запретили Министерству финансов в лице казначейства переводить средства внутри счетов на премии. Если госорганы имеют экономию, то они не могут перевести эти деньги на премии. Эти деньги возвращаются в бюджет", – сообщал глава Минфина.

Он добавил, что возможность перевода премий закрыта в буквальном смысле.

"Не будет премий. Мы закрыли 112-й код, по которому можно было направить деньги на премию, и откуда их получали", – заявлял Такиев.

Позже в Минфине поясняли, что в рамках исполнения республиканского бюджета этого года действительно выставлены некоторые ограничения на направления экономии по результатам госзакупок на премирование. При этом в ведомстве подчеркивали, что запланированные средства на выплаты премий не будут сокращаться.

В начала ноября в Министерстве финансов вновь, подробно, разъяснили слова главы ведомства о запрете премий для государственных служащих. На основании постановления правительства выплата премий и надбавок госслужащим осуществляется исключительно за счет экономии бюджетных средств, и так как в этот документ поправок к настоящему моменту не вносится, то нет и оснований для запрета на выплату премий государственным служащим, пояснили в ведомстве.

Добавим, ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения рассказывали, сколько премий ежегодно положено казахстанцам.

А глава Минфина Мади Такиев сообщал, во сколько обходится казахстанцам содержание чиновников. Он отметил, что за счет бюджета содержится не только госаппарат, но и сотрудники правоохранительных органов, а также военнослужащие.