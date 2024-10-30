Слова министра Такиева о запрете премирования госслужащих объяснили в пресс-службе Минфина

Сегодня министр финансов Мади Такиев заявил, что теперь госорганы не смогут перевести сэкономленные средства в премии. Подробности о нововведении по премиям разъяснили в ведомстве, передает NUR.KZ.

В кулуарах мажилиса сегодня министр финансов Мади Такиев заявил, что теперь госорганы, которые сэкономили бюджетные средства, не могут перевести эти деньги на премии: они вернутся в бюджет.

Он добавил, что возможность перевода премий закрыта в буквальном смысле.

"Не будет премий. Мы закрыли 112-й код, по которому можно было направить деньги на премию, и откуда их получали", - сообщил Мади Такиев.

Корреспондент NUR.KZ обратился в Министерство финансов с просьбой разъяснить вопрос премирования госслужащих.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в рамках исполнения республиканского бюджета текущего года действительно выставлены некоторые ограничения на направления экономии по результатам государственных закупок на премирование.

При этом, запланированные средства на выплаты премий не будут сокращаться.

"В соответствии с Постановлением №1127 "Об утверждении Правил премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников органов Республики Казахстан за счет средств государственного бюджета, а также выплаты бонусов административным государственным служащим" только определенная экономия может направляться на премирование и то только при наличии соответствующих достижений", - подчеркнули в Минфине.

Напомним, ранее в феврале президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что госслужащие, работающие по 12 часов, должны быть поощрены.

Между тем в августе в Министерстве труда и социальной защиты населения рассказывали, сколько премий ежегодно положено казахстанцам.

Также в апреле мы писали о случае в Акмолинской области, где работникам одного из государственных учреждений незаконно платили каждый месяц премии по миллиону тенге. Примерно в это время выяснился другой такой же факт в Алматы - крупные вознаграждения выписывали себе главы медицинских организаций.

Глава Минфина Мади Такиев сообщал, во сколько обходится казахстанцам содержание чиновников. Он отметил, что за счет бюджета содержится не только госаппарат, но и сотрудники правоохранительных органов, а также военнослужащие.